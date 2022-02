Le volume quotidien de MATIC suscite l’inquiétude des investisseurs, plonge en février 2022 | Cryptomonnaie

Le volume quotidien des polygones a connu un pic impressionnant en janvier 2022 avant de plonger en février.

Le volume quotidien en février 2022 a atteint 63,97 millions de dollars, inférieur à la moyenne des deux derniers mois.

Les analystes sont optimistes quant à la hausse des prix MATIC alors que l’altcoin affiche des gains à deux chiffres du jour au lendemain.

L’écosystème NFT a explosé avec une augmentation constante du volume des échanges quotidiens sur OpenSea, le marché peer-to-peer. Les partisans ont été témoins d’une baisse du volume des échanges de Polygon, estimant que cela pourrait alimenter une perspective baissière parmi les investisseurs.

Le volume quotidien du Polygon plonge malgré la hausse des prix MATIC

Alors que février 2022 touche à sa fin, les analystes ont noté une baisse significative du volume quotidien du réseau MATIC. Le volume commercial croissant de Polygon sur OpenSea a pris un coup en février 2022, notant une baisse significative.

Les experts estiment que les statistiques Polygon d’OpenSea en décembre 2021 et janvier 2022 étaient impressionnantes. Cela a alimenté une perspective haussière parmi les investisseurs vers le prix MATIC.

Le volume total des échanges pour le mois de février 2022 a atteint 63,97 millions de dollars ; il n’a pas réussi à maintenir l’élan des deux derniers mois. La tendance à la baisse du prix MATIC a commencé le 14 février et s’est poursuivie pendant les deux dernières semaines du mois.

La vente globale de NFT en février a chuté de manière significative par rapport à janvier 2022.

MATIC joue un rôle important dans l’écosystème Web3. La baisse du volume quotidien sur OpenSea pourrait être attribuée à la réduction de la demande pour la solution de mise à l’échelle Ethereum parmi les investisseurs. En tant que l’une des solutions de mise à l’échelle les plus populaires et les plus viables, la demande et l’utilité de MATIC jouent un rôle important dans l’adoption d’Ethereum.

Les analystes ont évalué la tendance des prix MATIC et prédit une poursuite du rallye de l’altcoin. Le prix MATIC s’est remis du bain de sang et a affiché des gains de 12,4 % au cours des dernières 24 heures.

Les analystes de Netcost-Security ont prédit que les pertes de MATIC pourraient doubler si la guerre russo-ukrainienne faisait rage.