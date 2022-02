Recherche de projets crypto : une introduction pour les débutants | Cryptomonnaie

Le marché de la cryptomonnaie est plus dynamique que jamais en ce moment. Nous constatons une activité croissante dans l’espace, et de plus en plus de projets collectent des fonds alors qu’ils espèrent évoluer et fournir leurs services aux gens.

Les projets de crypto ont également acquis une notoriété massive en lançant des crypto-monnaies. Beaucoup d’entre eux cherchent à lever des fonds, tandis que d’autres utilisent ces pièces comme des jetons utilitaires qui offrent aux investisseurs un accès à leurs services.

En tant que tel, il existe de nombreuses opportunités pour les investisseurs d’entrer sur le marché. Vous pourriez trouver des projets de cryptomonnaie intéressants que vous aimeriez soutenir, et cela signifie potentiellement obtenir des gains énormes.

Cependant, avant de franchir le pas et d’investir dans un projet de cryptomonnaie, il est également important que vous fassiez vos recherches. La recherche critique est l’une des caractéristiques d’un investissement approprié, et vous devez être en mesure de reconnaître les bons projets à soutenir.

Pour être juste, il n’y a pas de solution unique lors de la recherche de crypto-monnaies sur un marché comme celui-ci.

Un rapport sur le comportement d’investissement de BDC Consulting a révélé que les investisseurs tiennent compte de plusieurs facteurs lorsqu’ils choisissent des projets de cryptomonnaie, notamment la transparence du projet, les mécanismes de fonctionnement compréhensibles et la génération d’utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, plusieurs sources importantes doivent être étudiées lors de la recherche de projets de cryptomonnaie. Ci-dessous, nous examinerons certaines des choses que vous devriez considérer lors de la recherche de crypto-monnaie :

Explorer les plateformes de médias sociaux

Il est important de prendre les médias sociaux très au sérieux lors de la recherche de crypto-monnaie. Chaque plate-forme offre des avantages uniques – des informations partagées aux canaux de communication et même aux types d’investisseurs qui consultent les plates-formes en premier lieu.

Vous pouvez trouver plusieurs grands groupes axés sur la cryptomonnaie sur Facebook et Telegram. Twitter abrite principalement les bits de cryptage les plus rapides, où de nombreux professionnels et experts de l’industrie ont tendance à partager des informations directement avec leurs fans. Quant à Reddit, c’est un peu le Far West. Mais, même Reddit a des groupes où des sujets crypto importants sont discutés.

Lors de la recherche de projets de cryptomonnaie, il est important que vous écoutiez les deux parties de l’argument. Il y aura des partisans et il y aura des détracteurs. Comprendre tous les arguments vous aidera à connaître les mérites et les démérites du projet, et vous pourrez prendre des décisions en fonction de vos inférences.

Découvrez les événements à venir

Malgré leur importance, les médias sociaux en sont encore une petite partie. Avant d’investir, il est essentiel d’avoir une perspective globale. Pour le trouver, vous devrez peut-être consulter les événements à venir.

Des sources comme CoinMarketCap sont d’excellents moyens pour vous d’avoir un aperçu des événements possibles à venir dans le futur. Ils obtiennent des informations sur d’éventuels événements à venir, afin que vous puissiez vous préparer en conséquence.

Essayez de comprendre certains des événements à venir, leurs impacts possibles sur le projet et ce que les investisseurs et les initiés en disent. Les recherches sur Google et le site Web du projet sont d’autres sources possibles.

Connaître les fondamentaux du projet

Si vous souhaitez être un investisseur à long terme, il est important de vérifier les fondamentaux d’une pièce. De nos jours, de nombreux nouveaux actifs et projets tentent de faire ce que d’autres ont déjà fait. Même s’ils essaient de faire mieux ces choses, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils pourront se démarquer.

Découvrir les fondamentaux d’une pièce signifie examiner ce qu’elle essaie de faire et s’il existe un véritable marché pour elle. Cela peut prendre du temps, mais cela vous fera économiser beaucoup à long terme.

Pensez-vous que le projet peut tenir ses promesses ? Ses développeurs peuvent-ils construire une économie symbolique qui entraînera des gains pour les investisseurs ? Ou pensez-vous que les développeurs cherchent simplement à gagner de l’argent rapidement ?

En savoir plus sur les sujets d’actualité

Ces jours-ci, il y a beaucoup de tendances dans l’espace crypto. Tout le monde parle de finance décentralisée (DeFi), de jetons non fongibles (NFT), de jeux en chaîne et bien plus encore.

Une excellente façon d’analyser le sentiment du marché est d’examiner l’espace dans lequel un projet potentiel joue. Sachez de quoi parle le marché dans cet espace, et vous pouvez probablement comprendre ce que les gens en pensent. C’est un excellent moyen d’apprendre les premières étapes de ce que pourrait être le marché et les perspectives.

Exploitez la force des forums de niche

Les forums basés sur la cryptomonnaie sur Internet offrent un autre excellent moyen d’évaluer le sentiment du marché lors de la recherche. Tout d’abord, vous obtenez des informations appropriées concernant le projet et la pièce. De plus, vous pouvez parler directement avec des personnes qui comprennent mieux le projet que vous et qui ont peut-être même approfondi le projet de recherche.

Y a-t-il des changements à venir dans le projet ? Qu’est-ce que les développeurs ont prévu pour cela ? Pensez-vous qu’ils ont une chance de réussir réellement les choses? Des questions comme celles-ci sont ce que vous apprendrez au cours de ces forums.

Assistez à des rencontres crypto

Il est facile de penser que les meetups n’accomplissent rien. Juste des gens qui se réunissent et parlent de choses. Eh bien, cette croyance n’est pas nécessairement correcte.

Les rencontres crypto sont devenues particulièrement populaires en 2018 lorsque les prix des pièces ont chuté suite à la chute du marché. Aujourd’hui, ils attirent des milliers de membres enthousiastes de la communauté crypto. Si vous recherchez des points de vue nuancés sur les projets de cryptomonnaie, les rencontres sont un excellent moyen de commencer.

Les Meetups vous permettent également d’obtenir des détails techniques sur la façon de concevoir votre recherche. Obtenir des opinions divergentes est l’une des parties les plus importantes de votre propre recherche, donc les rencontres sont votre source sûre pour celles-ci.

Conclusion

Être capable de repérer un projet de cryptomonnaie prometteur peut être difficile. Plusieurs fois, il semble que les investisseurs qui ont pu accéder au rez-de-chaussée de plusieurs projets ont simplement trouvé de l’or.

Mais, ce n’est pas toujours comme ça. Comprendre comment mener votre recherche peut vous aider à savoir quel actif est le plus performant et lequel ne l’est peut-être pas. La version complète de l’étude est disponible sur le site Web de BDC Consultation.