XRP va à contre-courant et cherche à réserver un bénéfice de 12% | Cryptomonnaie

L’action des prix Ripple a vu un appariement complet des pertes survenues tout au long de la journée de jeudi.

L’action des prix XRP devrait poursuivre la course haussière avec un rebond parfait sur le pivot mensuel.

Les traders XRP pourraient atteindre 0,78 $ plus tard dans la journée et réserver 12 % alors que les marchés mondiaux sont à bout.

L’action des prix Ripple (XRP) cherche une direction alors que la bataille autour de Kiev semble sur le point d’entrer dans sa phase finale alors que les troupes russes sont maintenant à 10 km du palais présidentiel. Avec les marchés mondiaux sur les nerfs ce week-end, attendez-vous à voir l’action des prix XRP poursuivre sa série de gains alors que les investisseurs attendent de nouvelles informations pour réévaluer la situation. Pendant ce temps, Ripple pourrait enregistrer 12% de gains d’ici la fin de la journée.

Les traders XRP utilisent le manque d’informations pour enregistrer des gains jusqu’à ce que de nouveaux développements soient ajoutés à la situation actuelle

L’action des prix Ripple utilise le pivot mensuel à 0,68 $ pour poursuivre la reprise après que XRP a rebondi sur le support critique à 0,62 $. Les traders ont attrapé l’action du couteau en chute et, ce faisant, envisagent des gains de 10 % ce matin alors que l’action des prix devrait encore augmenter à 0,78 $, ciblant des gains supplémentaires de 12 % dans le processus. Tout dépendra des développements ultérieurs en provenance d’Ukraine plus tard dans la journée.

Les traders XRP chercheront à éliminer la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,73 $. En général, en février, le SMA de 55 jours était un facteur très favorable qui s’est transformé en résistance depuis le 21 février et pourrait être vital pour les haussiers pour rechercher plus de gains à 0,84 $ et 0,88 $. Les haussiers surveilleront l’évolution des prix comme des faucons avant le week-end, pour réaliser des bénéfices si les événements du marché le demandent.

Graphique journalier XRP/USD

Au cours du week-end ou même dans les heures à venir, la situation en Ukraine pourrait facilement dégénérer et exercer une pression sur les marchés mondiaux. Avec cela, XRP pourrait facilement réduire ses gains, passer en dessous du pivot mensuel et retester 0,62 $, qu’il a rebondi jeudi. En fonction de cela, attendez-vous à une éventuelle baisse supplémentaire vers 0,58 $, avec une perte potentielle de 15 %.