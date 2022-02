Dogecoin devrait perdre encore 25% de sa valeur marchande | Cryptomonnaie

Dogecoin devrait baisser après que les traders se soient massivement rétablis, mais pourrait être menacé par un piège à traders.

L’action des prix DOGE pourrait retomber pour tester 0,10 $ en fonction des développements en Ukraine au cours du week-end.

L’altcoin pourrait voir sa valeur plonger encore de 25% si la situation se détériorait davantage.

L’action des prix Dogecoin (DOGE) a connu une reprise remarquable et haussière hier alors que les acheteurs ont sauté sur une opportunité d’entrée au S1 mensuel, juste au-dessus de 0,10 $, et ont réduit complètement les pertes récentes. Avec ce mouvement, qui n’a été déclenché que tard dans la session américaine, les haussiers voudront attendre et voir comment le marché se déroule et, ce faisant, réaliser des bénéfices. En fonction des développements ultérieurs, attendez-vous à voir plus de prises de bénéfices et à voir le prix retomber à 0,10 $ ou même 0,095 $. Dans un tel scénario, Dogecoin devrait perdre 25 % de sa valeur marchande juste avant de se lancer dans un week-end nerveux.

Les traders Dogecoin ont fait un effort, mais cela pourrait être de courte durée car la situation en Ukraine semble désastreuse

L’action des prix Dogecoin avait un ralentissement à venir, même sans les événements ukrainiens qui ont choqué le monde hier. Mercredi, l’action haussière sur les prix Dogecoin a été fermement rejetée à 0,13 $. La nouvelle baisse de jeudi n’a été amplifiée qu’avec la tournure des événements en Ukraine.

L’action des prix DOGE devrait perdre un peu plus de place car les traders ne voudront pas entrer dans le week-end avec une grande quantité de pièces Dogecoin dans leurs livres. Attendez-vous à voir plus de prises de bénéfices tout au long de la journée et à ce que les prix baissent lentement mais sûrement. À l’approche des heures de clôture de la séance de négociation aux États-Unis, attendez-vous à voir un mouvement accéléré vers 0,10 $ et le support mensuel S1, ainsi que l’historique de 0,094 $ et la ligne de tendance descendante rouge venant tous soutenir l’action des prix.

Graphique journalier DOGE/USD

D’un point de vue plus positif, si des signaux apparaissent tôt à midi sur d’éventuels pourparlers en cours entre la Russie et l’Ukraine, attendez-vous à voir un redressement remonter à 0,13 $. Si les traders perçaient la zone et apparaissaient au-dessus, attendez-vous à voir encore plus de hausse vers 0,16 $. Néanmoins, les traders doivent garder à l’esprit que la moyenne mobile simple sur 55 jours est un obstacle et a limité l’action des prix dans un passé récent. Une clôture quotidienne au-dessus du SMA de 55 jours enverrait un signal très haussier aux marchés et pourrait voir le début d’une tendance haussière la semaine prochaine.