Prédiction hebdomadaires Bitcoin: le rallye de secours BTC vise 45 000 $ alors que les traders prennent le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin révèle la possibilité d’un passage à 42 748 $ alors qu’il se remettait d’un crash flash induit par la Russie.

L’IRM indique qu’un signal d’achat potentiel pourrait bientôt suivre, ajoutant de la crédibilité à la reprise.

Les mesures en chaîne suggèrent que la santé globale du marché BTC se rétablit rapidement.

Le prix du bitcoin a subi un crash mortel à un niveau de support crucial après la diffusion de la nouvelle de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine. Cette baisse a provoqué l’effondrement du marché de la cryptomonnaie, mais la reprise semble bien se dérouler et suggère que BTC pourrait être due à un rallye de secours.

Le prix du Bitcoin attend un signal de départ

Le prix du bitcoin a chuté d’environ 23 % en près d’une semaine et a atteint un creux de 34 337 $. Le niveau de support hebdomadaire à 34 752 $ était une raison importante pour laquelle BTC n’a pas exploré les niveaux inférieurs. Fait intéressant, cette reprise a poussé BTC à produire un chandelier quotidien au-dessus de la limite inférieure de la zone de demande de 36 398 $ à 38 895 $.

Cette clôture décisive a empêché un crash à 30 000 $ ou moins et a donné aux traders quelque chose à quoi s’accrocher.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que BTC continue de se redresser et à franchir la barrière de résistance récemment inversée à 39 481 $ et la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 40 417 $. L’indicateur d’inversion de moment (MRI) a clignoté une flèche jaune vers le haut suggérant qu’une poursuite de la hausse conduira à un signal d’achat sous la forme d’un chandelier vert « un » sur le graphique journalier. Cette formation prévoit que BTC sera désormais probablement témoin d’un à quatre chandeliers verts.

Les acteurs du marché peuvent donc s’attendre à ce que le prix du Bitcoin atteigne la barrière de résistance hebdomadaire à 42 748 $ – un endroit probable pour que la hausse soit plafonnée. Cependant, si les ordres d’achat s’accumulent, il y a de fortes chances que BTC prolonge le rallye jusqu’à l’ouverture annuelle à 46 198 $, coïncidant à peu près avec le SMA de 100 jours.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre qu’environ 4,50 millions d’adresses qui ont acheté 2,54 millions de BTC à un prix moyen de 41 190 $ sont « At the Money ». Ce niveau coïncide avec l’objectif obtenu d’un point de vue technique, ajoutant un vent arrière à la thèse haussière.

CTB GIOM

Alors que le crash flash du 25 février a pris de nombreux investisseurs au dépourvu, le volume en chaîne de BTC a connu un pic massif à 46,38 milliards de BTC, ce qui était bien au-dessus de la moyenne mobile (MA) de 200 jours.

Des baisses de prix similaires ont coïncidé avec des pics massifs de volume en chaîne dans le passé, laissant entendre que les investisseurs pourraient acheter les baisses, c’est-à-dire s’accumuler. Par conséquent, malgré le récent crash, la hausse du volume en chaîne suggère que le rallye de secours devrait se poursuivre, conformément à la perspective technique.

Volume en chaîne BTC

Cela implique en outre qu’une tendance haussière à court terme est possible en raison de la récente chute du ratio de levier estimé du prix du Bitcoin, qui est passé d’un niveau record de 0,218 à 0,192. Cette tendance baissière de 12% suggère que le marché est moins lové après le flash crash et que les haussiers peuvent désormais prendre le relais.

Ratio de levier estimé BTC

La thèse haussière à court terme gagne en crédibilité car le modèle valeur marchande/valeur réalisée (MVRV) sur 30 jours est passé de -6,8 % à -2,8 % au cours des trois derniers jours. Cette métrique en chaîne montre le profit / perte moyen des investisseurs qui ont acheté du BTC au cours du mois dernier.

Malgré le récent crash, le MVRV à 30 jours est proche de la ligne zéro, ce qui indique que de nombreux investisseurs auraient pu acheter la baisse et en tirer profit, ce qui implique qu’un rallye à court terme se profile à l’horizon.

BTC MVRV 30 jours

Bien qu’une perspective haussière soit raisonnable, le prix du Bitcoin doit se maintenir au-dessus de la zone de demande immédiate, allant de 36 398 $ à 38 895 $. Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 36 398 $ invalidera la zone de demande et prévoira une baisse vers le niveau de support hebdomadaire à 34 752 $.

Si BTC ne parvient pas à se maintenir au-dessus de cette barrière, cela invalidera la thèse haussière et fera allusion à un crash potentiel à 29 100 $. Ce mouvement pourrait également balayer en dessous du niveau susmentionné pour collecter la liquidité d’arrêt de vente qui se trouve en dessous.