Le prix MATIC affiche des gains explosifs alors que les baleines ramassent les jetons de la solution de mise à l’échelle Ethereum | Cryptomonnaie

Les grands investisseurs de portefeuille détenant Ethereum ont récupéré MATIC lors de la récente baisse du prix de l’altcoin. L’altcoin est l’une des crypto-monnaies les plus achetées par les baleines Ethereum.

Les prix de la plupart des crypto-monnaies ont chuté avec la guerre russo-ukrainienne. Les prix des altcoins ont plongé en réponse à la crise, anéantissant les gains des deux dernières semaines.

Les partisans ont noté que le prix MATIC a commencé la semaine avec des gains positifs avant d’afficher une baisse. L’impasse russo-ukrainienne a déclenché une chute massive des prix des altcoins. Les grands investisseurs de portefeuille sur le réseau Ethereum ont accumulé le jeton de la solution de mise à l’échelle MATIC à travers le bain de sang.

L’agrégateur de données crypto WhaleStats a noté que trois des 1 000 principales adresses de baleines Ethereum ont accumulé la solution de mise à l’échelle Ethereum. La baleine ‘Kvothe’ a ramassé 2 700 000 jetons MATIC. L’achat de 3,4 millions de dollars a signalé une accumulation massive par les grands investisseurs de portefeuille, indiquant une hausse des prix en altcoin.

Les baleines ont acheté MATIC et LINK, ajoutant à leur portefeuille d’altcoins. MATIC a joué un rôle clé dans l’écosystème Web3 avec l’augmentation du nombre d’applications et de projets décentralisés.

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix MATIC et ont prédit que l’altcoin doublerait ses pertes s’il poursuivait sa tendance à la baisse.

#Polygone voit les investisseurs fuir les actifs à risque et se diriger vers des valeurs refuges, $MATIC a déjà perdu 13 % et pourrait doubler si la Russie contrôle des villes importantes en Ukraine. Attendez-vous à voir une aggravation des pertes alors que l’UE et l’OTAN émettent des sanctions https://t.co/1pjccRLlkS

– FXScrypto (@FXScrypto) 24 février 2022