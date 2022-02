Les traders Bitcoin ont besoin d’une pause au-dessus de 40000 pour cibler la moyenne mobile sur 500 jours à 41900/42000 | Cryptomonnaie

Bitcoin inférieur à 36400/36000 comme prévu mais maintenu 300 pips au-dessus de mon prochain objectif de 34000.

Ripple a atteint un plus bas pour la journée presque exactement au très important support moyen mobile sur 100 semaines à 6190/6160. Si vous étiez très courageux et que vous avez acheté des positions longues à 6190/6160, vous avez parfaitement atteint les objectifs de 6660/90 et 6900 pour la prise de bénéfices.

Ethereum a cassé la moyenne mobile de 500 jours à 2450/2400 pour un signal de vente, mais s’est inversé de manière inattendue à partir de 2300.

Analyse quotidienne

Bitcoin a battu la première résistance à 36300/400 pour tester la deuxième résistance à 39400/450. Les haussiers ont besoin d’une pause au-dessus de 40 000 ce week-end pour cibler la moyenne mobile de 500 jours à 41 900/42 000. Peu probable, mais si nous continuons plus haut, recherchez une forte résistance à 44100/400.

Tenir la deuxième résistance à 39400/450 cible 38000/37800. Si nous continuons plus bas, recherchez 36400/36000 et probablement jusqu’à 34400/34000. Ne soyez pas surpris de voir un test de support très fort à la moyenne mobile de 100 semaines à 33000/800 (valeur d’aujourd’hui).

Ripple a atteint un plus bas pour la journée presque exactement au très important support moyen mobile sur 100 semaines à 6190/6160. Si vous avez été très courageux et avez acheté des positions longues à 6190/6160, vous avez parfaitement atteint les objectifs de 6660/90 et 6900 pour la prise de bénéfices. Cependant, nous continuons plus haut jusqu’à 7219. ATTENDRE UNE TRÈS FORTE RÉSISTANCE À 7270/7370. Les shorts ont besoin de stops au-dessus de 7450. Une cassure vers le haut est un signal d’achat ciblant 7740/7800.

Le maintien en dessous de 6900 est plus négatif au cours du week-end et risque une chute à 6600 avant un nouveau test du très important support moyen mobile sur 100 semaines à 6190/6160. Les longs ont besoin de s’arrêter en dessous de 6100. Une cassure vers le bas cible rapidement 5800.

Ethereum a rebondi de 100 pips en dessous du grand niveau de support et les traders ont de manière inattendue maintenu les prix au-dessus de 2500 maintenant pour reprendre le contrôle. Petite résistance à 2670/90. Une cassure au-dessus de 2750 signale de nouveaux gains à 2800, peut-être jusqu’à la résistance à 2790/2810. Un high pour le week-end possible ici.

Support à la moyenne mobile de 500 jours à 2450/2400. Une cassure sous 2300 peut retester le plus bas de janvier à 2160/55. Je ne compterais pas sur ce maintien à la baisse et si nous continuons à baisser, nous chercherons un test de support très fort à 1900/1850. Les longs ont besoin de s’arrêter en dessous de 1750. Si cela se brise, il y aura probablement un autre mouvement très important à la baisse.