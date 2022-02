Le bloc génère un bénéfice brut de 1,18 milliard de dollars au quatrième trimestre, marquant une augmentation de 47 % en glissement annuel | Cryptomonnaie

Block, Inc. (anciennement connue sous le nom de Square) a enregistré un bénéfice brut de 1,18 milliard de dollars au quatrième trimestre, soit une croissance de 47 % par rapport à la même période en 2020.

La société dirigée par le maxi Bitcoin Jack Dorsey possède plusieurs branches commerciales, notamment Cash App, Square et la société Afterpay, fraîchement acquise, achetez maintenant, payez plus tard (BNPL) après la clôture officielle de l’accord de 29 milliards de dollars à la fin du mois dernier.

Le rapport du quatrième trimestre 2021 de Block a été publié le 24 février et la société a révélé des augmentations significatives de la marge brute sur Cash App et Square, chaque entreprise générant 518 millions de dollars et 657 millions de dollars chacune pour marquer des gains annuels de 37 % et 54 % respectivement.

Au total, la société a généré 4,42 milliards de dollars de bénéfice brut pour l’ensemble de 2021, marquant une croissance en glissement annuel de 62 % par rapport à 2020. Les chiffres impressionnants nécessitent cependant une pincée de sel, car le bénéfice net de Block après dépenses pour le quatrième trimestre a été comptabilisé. seulement 77 millions de dollars (166 millions de dollars pour l’ensemble de 2021), ce qui suggère des coûts d’exploitation élevés pour l’entreprise.

La société a indiqué que Cash Card de Cash App et l’écosystème de vendeurs de Square étaient des indicateurs clés de la croissance du quatrième trimestre, notant que Cash Card a vu plus de 13 millions d’utilisateurs actifs en décembre, 38 % des vendeurs utilisant quatre produits commerciaux Square ou plus.

Pour aller de l’avant en 2022, Block a également souligné l’importance de l’accord Afterpay, car il permettra à l’entreprise d’élargir considérablement ses offres et ses produits cette année. La firme a déclaré :

« Le 31 janvier, nous avons finalisé notre acquisition d’Afterpay, une plateforme mondiale « achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL). Nous pensons que cette acquisition renforcera les priorités stratégiques de Block pour Square et Cash App en renforçant les liens entre nos écosystèmes alors que nous proposons des produits et services financiers attrayants aux consommateurs et aux commerçants.

Block a récemment renforcé sa présence dans l’espace crypto, avec Cointelegraph rapportant à la mi-janvier que Cash App avait intégré le Lightning Network pour accélérer les transferts BTC, tandis que Dorsey a confirmé que Block déployait des systèmes miniers Bitcoin open source.

Après avoir quitté Twitter en novembre, Dorsey se concentrerait principalement sur la mise à l’échelle des initiatives de cryptomonnaie du bloc.