Des pièces sont-elles prêtes pour un rebond? | Cryptomonnaie

Les haussiers n’ont pas pu maintenir la croissance, et encore une fois les baissiers ont pris l’initiative, ramenant le marché dans la zone rouge.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Hier, dans la première moitié de la journée, les acheteurs ont testé l’EMA55 de deux heures. A partir du niveau des prix moyens, les baissiers sont passés à l’offensive, et ce soir l’assaut s’est intensifié. En conséquence, le prix du Bitcoin (BTC) a franchi le support lilas de 36 000 $ et a mis à jour le plus bas de février au niveau de 34 500 $.

Graphique BTC/USD par TradingView

Au début, une légère reprise est possible, et à la fin de la journée, les traders peuvent mettre à jour le minimum annuel dans la zone de support de 32 500 $.

Bitcoin se négocie à 35 714 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Hier, dans la première moitié de la journée, il y avait encore une certaine reprise de la paire dans la zone des prix moyens. Mais dans l’après-midi, les baissiers ont lancé une contre-offensive et ramené la paire dans la zone du plus bas de février.

Graphique ETH/USD par TradingView

Ce soir, le prix d’Ethereum (ETH) a franchi le niveau de 2 450 $ et a continué de baisser vers le support de 2 300 $.

Dans un premier temps, une faible reprise est possible, après quoi la chute peut se poursuivre dans la zone du creux de janvier de 2 160 $.

Ethereum se négocie à 2 475 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Hier matin, les acheteurs ont tenté de tester l’EMA55 de deux heures, mais dans l’après-midi, les vendeurs ont pris l’initiative et poussé le prix du XRP sous le niveau de 0,70 $. Ce soir, la baisse rapide s’est arrêtée au point de 0,622 $.

Graphique XRP/USD par TradingView

Dans la matinée, le prix a rebondi à la barre des 0,65 $. Cela peut terminer la récupération. Pendant la journée, le prix peut continuer à baisser jusqu’à la ligne POC (0,60 $).

XRP se négocie à 0,64887 $ au moment de la presse.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) ne fait pas exception à la règle, en baisse de 9,48% depuis hier.

Graphique BNB/USD par TradingView

Sur le graphique journalier, Binance Coin (BNB) a rebondi sur le niveau de support à 336 $, ce qui signifie que les acheteurs ont encore une chance de croissance à court terme. Pour le moment, il faut porter une attention particulière à l’endroit où la bougie quotidienne se ferme. Si la pression continue et que le volume des ventes augmente, on peut s’attendre à une cassure sous peu.

BNB se négocie à 342 $ au moment de mettre sous presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le plus grand perdant de la liste, chutant de 13 % au cours des dernières 24 heures.

Graphique ADA/USD par Trading View

Sur le graphique journalier, Cardano (ADA) a cassé le niveau de support à 0,81 $, essayant de se fixer en dessous. Le volume des ventes augmente, ce qui signifie qu’il y a de fortes chances de voir une nouvelle baisse. Dans ce cas, la chute peut se poursuivre au niveau suivant à 0,709 $ sous peu.

ADA se négocie à 0,806 $ au moment de la presse.