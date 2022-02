Le prix de Decentraland envisage un rallye de 32% alors que MANA évite un destin baissier | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland a rebondi sur un niveau de support crucial à 2,20 $, évitant un destin baissier.

En conséquence, MANA a créé une configuration triple fond, prévoyant 32 % de gains dans un avenir proche.

Une ventilation de 2,20 $ sur une période quotidienne invaliderait la thèse haussière.

L’action décentralisée des prix au cours des trois derniers mois a mis en place un modèle d’inversion du fond. Cette formation technique prévoit qu’un changement de tendance en faveur des traders est en cours. Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que MANA enregistre des gains substantiels dans un proche avenir.

Prix ​​Decentraland prêt à exploser

Le prix Decentraland a créé une configuration triple bottom en retestant la barrière de 2,20 $ trois fois au cours des quatre derniers mois. Étant donné que cette configuration prévoit un renversement de tendance, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que MANA enregistre de bons rendements dans les semaines à venir.

Depuis le dernier nouveau test de 2,20 $ le 24 février, le prix de Decentraland a augmenté de 17 % pour atteindre son niveau actuel de 2,62 $. À l’avenir, MANA poursuivra probablement cette ascension jusqu’à ce qu’il marque les 3,43 $. Au total, cette accélération constituerait une ascension de 56 % par rapport au troisième plus bas. Cependant, à partir de la position actuelle, cela représenterait un gain de 32 %.

Quoi qu’il en soit, les investisseurs devraient rester optimistes quant à l’action des prix Decentraland dans les semaines à venir.

Graphique MANA/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ces perspectives haussières pour le prix de Decentraland. Cette métrique en chaîne révèle que l’obstacle immédiat est relativement faible, de sorte que les traders peuvent traverser ces supports sous-marins et marquer la prochaine barrière.

Ici, environ 28 740 adresses qui ont acheté environ 377,19 millions de jetons MANA à un prix moyen de 3,13 $ sont «hors de l’argent».

Fait intéressant, cette fourchette abrite également l’objectif obtenu d’un point de vue technique, ce qui ajoute de la crédibilité aux perspectives.

MANA GIOM

La récente augmentation du nombre de transactions d’une valeur de 100 000 $ ou plus, de 120 à 275 au cours du mois dernier, illustre davantage le passage de la tendance baissière à haussière. Cette augmentation de 129% des transferts importants sur la blockchain MANA sert de proxy à l’alignement des investissements des investisseurs à haut revenu, servant de vent arrière à la thèse haussière.

Grandes transactions MANA

Bien que la configuration du triple fond semble intéressante, elle a ses limites. Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 2,20 $ créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière du prix Decentraland.

Cette évolution serait extrêmement fatale pour MANA et pourrait déclencher un crash de 31 % à 1,49 $.