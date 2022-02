Les mineurs américains de Bitcoin étendent leurs opérations malgré la volatilité des prix | Cryptomonnaie

Certains mineurs de BTC aux États-Unis s’attendent à doubler leur capacité jusqu’en 2022, tandis que d’autres opérations mondiales vendent du BTC pour sécuriser leurs réserves de liquidités.

Les opérations de minage de crypto basées aux États-Unis se sont engagées à augmenter leur puissance de hachage avec plus de matériel malgré le ralentissement de trois mois de Bitcoin (BTC).

Les sociétés Marathon Digital Holdings et GEM Mining aux États-Unis ont déclaré à Cointelegraph cette semaine qu’elles s’attendaient chacune à ce que la taille de leurs opérations respectives augmente jusqu’en 2022 en doublant au moins le nombre de machines dans leurs installations.

Le vice-président des communications d’entreprise de Marathon Digital, Charlie Schumacher, a déclaré à Cointelegraph dans une interview qu’il allait de l’avant avec des plans de déploiement de 199 000 nouvelles machines d’ici 2023 pour sécuriser ce qui est « sans doute l’avenir du système monétaire mondial ».

Le PDG de GEM Mining, John Warren, a déclaré par e-mail qu’il « prévoyait d’avoir 32 000 mineurs en ligne d’ici la fin de 2022 ».

Pour Marathon, cela représenterait une augmentation de plus de six fois la taille, tandis que la capacité de GEM doublerait si elle met ses plans à exécution.

Le fait que les mineurs étendent leurs opérations est quelque peu surprenant. À la fin de la semaine dernière, des inquiétudes ont été exprimées quant à l’efficacité du capital des mineurs, car il a été signalé que beaucoup vendaient BTC afin de maintenir des réserves de trésorerie. Marathon Digital a déposé une demande auprès de la SEC pour vendre jusqu’à 750 millions de dollars de ses actions le 13 février.

Cependant, Schumacher a précisé que la société garde ses options ouvertes et « est en mesure de mieux travailler sur les marchés des capitaux » tout en recherchant la voie la plus économiquement efficace vers la croissance. Il a dit que « le classement en rayon ne signifie pas nécessairement qu’ils vendent. Tout ce que nous faisons vise à accroître l’optionalité. Il a continué

Warren partage son optimisme quant à la croissance de l’échelle de son entreprise. Il a déclaré à Cointelegraph que GEM n’avait pas non plus vendu de BTC à ce jour.

Son tempérament peut être dérivé en partie de l’efficacité potentielle du capital fournie par les incitations fiscales nouvellement proposées dans l’Illinois et la Géorgie. S’il est adopté, le projet de loi de l’Illinois offrirait des allégements fiscaux pour les centres de données de crypto-minage, tandis que la Géorgie réduirait les taxes sur l’électricité utilisée pour le minage de crypto-monnaie.

Alors que la stratégie de Marathon semble garantir de plus grandes sources de revenus, GEM cherche des moyens de réduire les dépenses. Warren a déclaré: « Les incitations fiscales de l’État pour l’exploitation minière sont extrêmement bénéfiques pour les entreprises comme GEM Mining en raison de leurs effets sur le coût de la consommation d’énergie. »

L’énergie est l’un des intrants les plus importants pour les opérations minières, et les allégements fiscaux qui exonèrent la vente ou l’utilisation d’électricité peuvent aider à réduire les frais généraux et à maintenir les flux de trésorerie.