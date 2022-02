La configuration décentralisée et haussière de la cassure présente une opportunité d’achat avant que MANA ne revienne à 4 $ | Cryptomonnaie

L’action décentralisée des prix développe une configuration de cassure haussière malgré les retombées baissières du marché de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les traders tentent de maintenir MANA dans une zone de support pour éviter de nouvelles baisses.

La volatilité devrait rester extrêmement élevée, avec des hausses et des baisses spectaculaires qui se poursuivront.

L’action décentralisée des prix, comme tous les marchés financiers aujourd’hui, est à la merci de la volatilité provoquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cependant, cela n’a pas empêché l’action des prix de développer une configuration d’inversion haussière nécessaire sur son graphique Point and Figure.

Le prix décentralisé pourrait sortir le marché de la cryptomonnaie d’une tendance à la baisse, un rallye majeur probable si les acheteurs entrent

Le prix Decentraland s’est récemment converti en un marché haussier sur son graphique point et figure d’inversion de 0,20 $ / 3 cases lorsqu’il a atteint 3,60 $. La colonne O actuelle est le premier recul depuis sa conversion en marché haussier et est considérée comme un signe de force et non de faiblesse.

La configuration commerciale longue est un ordre d’achat stop à l’inversion à trois cases de la colonne O actuelle, actuellement à 3,20 $. Le stop loss est un stop à quatre cases (actuellement à 2,40 $) et l’objectif de profit, basé sur la méthode de l’objectif de profit vertical, est de 6,60 $. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger toute entrée de poste de profit implicite.

La configuration commerciale pour le prix Decentraland est une récompense de 4,25: 1 pour le risque avec un objectif de profit implicite de 121% après l’entrée. Cependant, le profit est rarement atteint dans une seule colonne. Au lieu de cela, plusieurs transactions plus petites atteignant des objectifs de profit à 3,80 $, 4,80 $ et 5,80 $ constituent une bonne stratégie.

MANA/USDT 0,20 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La configuration commerciale n’est invalidée que si le prix Decentraland passe à 1,20 $ ou moins.