Prédiction des prix des crypto-monnaies : Polygon, Axie Infinity & Bitcoin – American Wrap 24 février | Cryptomonnaie

Les crypto-monnaies se réveillent sous le choc ce matin alors que toute la frontière orientale de l’Ukraine est assiégée par des attaques de missiles par la Russie et la Biélorussie. Cet après-midi, l’OTAN et l’UE se bousculent pour des réunions d’urgence afin de riposter davantage avec des sanctions coupant entièrement la Russie du système financier. En attendant, les investisseurs accumulent des liquidités et retirent leur argent dans des valeurs refuges, mais ce faisant, ils offrent de beaux niveaux d’entrée à plus long terme.

MATIC pourrait perdre 25% à mesure que l’action militaire russe progresse sur le continent ukrainien

Polygon (MATIC)) est sur le point de glisser en dessous de 1,00 USD, car l’action sur les prix subit une pression de vente alors que l’action militaire en Ukraine secoue les marchés mondiaux. Les troupes russes bombardent plusieurs villes importantes et des rapports font état de convois militaires traversant l’Ukraine continentale avec des troupes russes. Les marchés mondiaux ont déclenché une vente massive dans tous les domaines, les valeurs refuges faisant l’objet d’une forte offre et les actifs à risque étant expulsés des portefeuilles.

Axie Infinity garde le contrôle, AXS pourrait s’effondrer vers 31 $

Une brève analyse technique et en chaîne sur le prix Axie Infinity. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où AXS pourrait se diriger ensuite.