SafeMoon continue de glisser vers le sud, récupère en fonction des performances de Bitcon | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon chute de près de 30 % entre le 23 février et le 24 février 2022.

Une reprise modeste a commencé mais s’est interrompue lors de la séance commerciale de l’après-midi aux États-Unis.

Les performances de SafeMoon sont liées aux performances de Bitcoin.

Le prix SafeMoon a atteint de nouveaux plus bas en 2022 et est passé sous la zone de valeur critique de 0,0010 $ à 0,0009 $. En outre, il continue de se négocier en dessous de tous les niveaux primaires d’Ichimoku, indiquant une pression de vente supplémentaire à venir.

Le prix SafeMoon doit clôturer au-dessus de 0,0014 $ pour empêcher ou atténuer une pression de vente supplémentaire

Le prix de SafeMoon a connu l’une des baisses les plus importantes et les plus sévères de l’ensemble du marché des altcoins. La baisse a été du double pour tripler les pertes subies par les autres crypto-monnaies. Le double coup dur d’un recours collectif en cours contre le prix SafeMoon et ses promoteurs, ainsi que l’invasion russe de l’Ukraine, ont créé une parfaite tempête d’incertitude.

Le Tenkan-Sen et le Kijun-Sen partagent le même niveau de prix à 0,0012 $. Par conséquent, si les haussiers souhaitent dissuader toute nouvelle pression de vente, ils doivent pousser le prix de SafeMoon à une clôture au-dessus de ce niveau.

Il est plus probable que le prix de SafeMoon dépende des mouvements de Bitcoin. L’ensemble du marché de la crypto-monnaie a connu une baisse progressive du volume global et de la participation depuis novembre 2021. SafeMoon, en particulier, a connu une baisse significative de la participation et de l’intérêt.

Graphique Ichimoku Kinko Hyo sur 4 heures SFM/USDT

Pour un début clair d’une nouvelle course haussière, la route est délicate car le prix SafeMoon devrait clôturer à ou au-dessus de la zone de valeur de 0,0016 $.