Algorand s’effondre avec le marché plus large de la cryptomonnaie, ALGO atteint de nouveaux plus bas en un an | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand se négocie maintenant en dessous de ce qu’il était il y a un an.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a généré une fuite des capitaux des marchés à risque.

Forte probabilité d’un support technique proche de 0,71 $, mais des risques de baisse subsistent.

L’action des prix d’Algorand fait face à la même pression qui domine l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Les résultats de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont confirmé ce que la plupart des analystes et des experts s’attendaient, mais les marchés à risque dans le monde continuent de ressentir le pincement – ​​et ALGO ne fait pas exception.

Le prix d’Algorand doit contenir 0,71 $, sinon il pourrait s’effondrer vers 0,56 $

Le prix d’Algorand se négocie actuellement à un niveau où il y a peu ou pas de support avec le système Ichimoku Kinko Hyo ou à tout autre niveau de prix technique. La zone de support la plus proche est le retracement de Fibonacci à 88,6 % à 0,74 $, mais ALGO se négocie actuellement en dessous de ce niveau.

Algorand avait atteint de nouveaux creux en 2022 et se négocie maintenant là où il se trouvait le 4 février 2021. Le profil de volume étendu de 2021 montre que le prochain nœud à volume élevé et la zone de support finale pour ALGO sont à 0,56 $. Si le niveau de prix de 0,71 $ ne se maintient pas comme support, un retour à 0,56 $ est presque une certitude.

Sur le graphique hebdomadaire d’Ichimoku, le prix d’Algorand est dans une cassure idéale baissière d’Ichimoku confirmée, une condition déclenchée à la clôture hebdomadaire précédente du chandelier. Tout soulagement haussier peut rester insaisissable. L’indice de force relative reste dans des conditions de marché baissier mais n’est pas encore survendu. Cependant, l’indice composite est sur le point d’atteindre de nouveaux plus bas historiques et l’oscillateur Optex Bands se négocie à des plus bas historiques.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo ALGO/USDT

Si les haussiers souhaitent invalider les perspectives baissières actuelles et futures, ils devront verser dans le prix d’Algorand et le rallier au-dessus de l’ouverture hebdomadaire – mais cela devient une proposition de plus en plus improbable.