MATIC pourrait perdre 25% à mesure que l’action militaire russe progresse sur le continent ukrainien | Cryptomonnaie

Polygon voit les investisseurs fuir les actifs à risque et entrer dans des refuges.

MATIC a déjà perdu 13% et pourrait doubler cette perte si la Russie tente de contrôler plusieurs villes importantes en Ukraine.

Attendez-vous à voir une nouvelle aggravation des pertes alors que l’UE et l’OTAN émettront des sanctions, déclenchant davantage de représailles de la part de la Russie

Polygon (MATIC)) est sur le point de glisser en dessous de 1,00 USD, car l’action sur les prix subit une pression de vente alors que l’action militaire en Ukraine secoue les marchés mondiaux. Les troupes russes bombardent plusieurs villes importantes et des rapports font état de convois militaires traversant l’Ukraine continentale avec des troupes russes. Les marchés mondiaux ont déclenché une vente massive dans tous les domaines, les valeurs refuges faisant l’objet d’une forte offre et les actifs à risque étant expulsés des portefeuilles.

MATIC pourrait doubler ses pertes plus tard dans la session américaine si la Russie continue d’attaquer dans la nuit

Polygon est assiégé en raison de l’impact sur le marché de l’attaque par l’armée russe des installations militaires critiques de l’armée ukrainienne. Poutine cherche à démilitariser le pays en représailles aux sanctions imposées et accuse les États-Unis de franchir sa ligne rouge. Avec cela, les crypto-monnaies saignent alors que les investisseurs retirent leur argent et entrent en espèces. Pendant les heures de négociation de l’UE, Polygon a déjà déchiqueté 12% de sa valeur lors d’un premier mouvement.

Alors que MATIC entre dans le transfert de session aux États-Unis, attendez-vous, selon la situation actuelle, à ce que le prix puisse se détériorer davantage en dessous de 1,19 $ ou même de 1,06 $. Avec cela, la pression monte sur 1,00 $ pour résister à toute pression de vente alors que les gros titres de plusieurs dirigeants et les appels à des sanctions sévères contre la Russie se multiplient. En fonction de l’escalade, attendez-vous à ce qu’un court glissement en dessous de 1,00 $ vers 0,96 $ soit dans les cartes si de nouvelles violences et actions militaires se poursuivent dans la nuit.

Graphique journalier MATIC/USD

Si un cessez-le-feu devait être négocié aujourd’hui, attendez-vous à voir un recul rapide vers 1,40 $, les traders se retirant pour l’instant dans un jeu du chat et de la souris en attendant le prochain titre négatif qui pourrait déclencher une autre jambe plus bas. Mais une retraite verrait un rebond à 1,40 dollar et 1,57 dollar suivant, car plusieurs pays de l’UE se sont déjà engagés à rester calmes et à ne pas chercher à aggraver davantage la situation en envoyant des troupes dans la zone de conflit.