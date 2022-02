Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les investisseurs fuient les crypto-monnaies alors que les résidents fuient Kiev | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin baisse de 7% sur l’actualité géopolitique mais est proche d’offrir une belle entrée de gamme.

Le prix d’Ethereum se détériore de 10 % pour la journée et il lui reste encore 7 % avant qu’un support solide ne soit présent.

Le prix XRP voit un rebond précoce des prix, mais il pourrait être trop tôt car de meilleurs niveaux d’entrée sont présents plus loin sur la ligne.

Les crypto-monnaies se réveillent sous le choc ce matin alors que toute la frontière orientale de l’Ukraine est assiégée par des attaques de missiles par la Russie et la Biélorussie. Cet après-midi, l’OTAN et l’UE se bousculent pour des réunions d’urgence afin de riposter davantage avec des sanctions coupant entièrement la Russie du système financier. En attendant, les investisseurs accumulent des liquidités et retirent leur argent dans des valeurs refuges, mais ce faisant, ils offrent de beaux niveaux d’entrée à plus long terme.

Le prix du Bitcoin tombe en dessous de 36 709 $ et cherche à tester le support à 32 650 $, en dessous de 33 000 $

Le prix du Bitcoin (BTC) a été abattu ce matin alors que l’offensive russe a commencé au début des heures de négociation, perdant 7 % de sa valeur marchande. Comme il est à la recherche de soutien, il sera vital pour les acteurs du marché d’attendre le bon moment pour exécuter toute transaction. Il est maintenant trop tard pour que les baissiers et les haussiers entrent, car les marchés vont ou pourraient aller dans les deux sens, et les deux parties feraient mieux d’attendre le bon niveau d’entrée.

Le prix BTC favorisera les traders avec une entrée inférieure au niveau clé de 34 000 $ comme ci-dessus, pour l’instant, aucun point d’entrée réel n’est offert. À 32 650 $, un solide niveau d’entrée est offert, remontant au 25 juin. Avec cela, le prix du BTC devrait perdre encore 5 % en plus des 7 % qu’il a déjà perdus tôt le matin. Attendez-vous à ce que cela se produise une fois que les sessions américaines commenceront et qu’une nouvelle détérioration des prix des actifs se produira à tous les niveaux.

Graphique journalier BTC/USD

Si Poutine intensifie l’action militaire, attendez-vous à voir une nouvelle détérioration de l’action des prix dans plusieurs classes d’actifs, certainement lorsque des victimes civiles sont signalées. Attendez-vous à ce que 32 650 $ soient dépassés et voyez BTC aggraver encore ses pertes vers 31 322 $. Suite à cela, la fameuse zone de distribution sera entrée, et les haussiers à court terme et les investisseurs à long terme achèteront des morceaux de l’action des prix pour un rebond une fois la situation stabilisée.

Les traders Ethereum devraient ouvrir leurs portefeuilles car l’action des prix devrait offrir d’excellents points d’entrée

Le prix de l’Ethereum (ETH) approche de niveaux intéressants alors que l’action des prix plonge à la baisse dans un mouvement accéléré alors que les troupes russes attaquent plusieurs villes importantes en Ukraine. Alors que l’Europe essaie de faire face à la situation, de plus en plus de rapports ont fait état de plusieurs installations militaires ukrainiennes critiques faisant l’objet de tirs de missiles et de mortiers. Poutine a proclamé mener une opération chirurgicale militaire pour démilitariser le pays et réussir.

Le prix de l’ETH est sous pression alors que les investisseurs accumulent de l’argent et éliminent tout actif risqué dans le processus, car Ethereum a déjà perdu 10% dans les échanges tôt le matin. Attendez-vous à plus de baisse vers 2 148 $, perdant 18 % de sa valeur dans le processus. Dans le même temps, il s’agit d’une excellente fenêtre d’opportunité pour les investisseurs d’acheter des pièces ETH à un prix très avantageux une fois la situation stabilisée.

Graphique journalier ETH/USD

Au fur et à mesure que cette histoire se développe plus loin dans la journée de négociation, attendez-vous à voir une détérioration de l’action des prix des ETH vers 1 928 $ ou même 1 688 $ – dépassant 2 000 $, si davantage de rapports venaient des troupes russes entrant en Ukraine continentale et prenant le contrôle des villes clés. Cela signifierait que l’ETH devrait perdre encore 17% à 25% dans le processus, car la session américaine devrait aggraver la perte intrajournalière. Dans l’intervalle, l’action des prix d’Ethereum est entrée dans une zone de distribution, offrant une excellente opportunité aux investisseurs de commencer à constituer une participation pour tout potentiel de hausse à venir.

Le prix du XRP risque de perdre encore 25 % alors que le premier support est en cours de test

Le prix de Ripple (XRP) voit un rebond initial par rapport au niveau de 0,6264 $ ce matin alors que l’Europe se réveille face à de graves menaces militaires qui se répandent sur les marchés mondiaux, les actifs à risque étant réduits à tous les niveaux. L’action des prix XRP a déjà déchiqueté 10% au moment de la rédaction de cet article et semble rebondir techniquement et revenir à des niveaux plus modérés – mais toujours avec de lourdes pertes. Au fur et à mesure que la situation évolue, attendez-vous à ce que les crypto-monnaies réagissent instantanément dans les deux sens alors que de plus en plus de gros titres et de nouvelles frappent les fils aujourd’hui.

Attendez-vous à ce que 0,6264 $ ne résiste pas à de nouvelles pressions de vente car la situation reste fragile. Alors que les titres de combat possibles commencent à s’accélérer, attendez-vous à voir une nouvelle baisse du XRP à 0,5852 $ ou même 0,5231 $, ajoutant encore 6% à 16% de pertes à l’action des prix. Avec cela, l’indice de force relative plongera profondément en territoire de survente, faisant de cette zone un excellent niveau d’entrée pour les investisseurs qui restent longs une fois que la situation se sera calmée et que le marché reviendra à un niveau plus normal.

Graphique journalier XRP/USD

Dans le pire des cas, le XRP pourrait descendre en dessous de 0,50 $ et atteindre 0,48 $ dans le processus, le niveau le plus bas depuis juin 2021. Selon la situation, attendez-vous à voir des traders attendre et tenir, ou rebondir sur le niveau historique de 0,48 $ et le S1 mensuel. niveau de support, qu’ils peuvent utiliser comme point d’entrée pour devenir long si la situation se calme dans un avenir proche.