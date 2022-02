La Russie saisira les dépôts des particuliers si les sanctions vont trop loin, avertit un responsable | Cryptomonnaie

En cas de sanctions occidentales sévères alors que les forces russes envahissent l’Ukraine, les clients de détail pourraient risquer de perdre leurs économies.

Les économies des Russes pourraient être confisquées en réponse aux sanctions contre le pays, selon Nikolai Arefiev, membre du Parti communiste du pays et vice-président du comité de la Douma sur la politique économique.

Le gouvernement russe peut potentiellement saisir environ 60 000 milliards de roubles (750 milliards de dollars) de dépôts de personnes si les pays occidentaux décident de bloquer tous les fonds étrangers russes, a déclaré Arefiev dans une interview avec l’agence de presse locale News.ru lundi.

« Si tous les fonds étrangers sont bloqués, le gouvernement n’aura d’autre choix que de saisir tous les dépôts de la population, soit 60 000 milliards de roubles afin de résoudre la situation », a déclaré le responsable, notant que la Russie stocke plus de 640 milliards de dollars de réserves d’or et de devises à l’étranger.

Il a également mentionné que les sanctions potentielles contre la Russie comprennent une éventuelle déconnexion de SWIFT et des interdictions de change.

Le président russe Vladimir Poutine a officiellement annoncé une opération militaire spéciale en Ukraine, déclenchant potentiellement une série de sanctions contre les plus grandes banques russes, notamment Sberbank et VTB, soutenues par l’État.

Selon des informations locales, Sberbank a fait une déclaration par erreur sur son inclusion dans la liste des sanctions imposées par les États-Unis jeudi soir, mais a par la suite retiré l’avis, affirmant que la déclaration était fausse et avait été causée par un « crash de site Web ».

Au moment de la rédaction, le site Web de Sberbank indique que Sberbank et tous ses systèmes fonctionnent normalement, tandis que les clients et les personnes morales ont pleinement accès à leurs fonds et services.

« Nous sommes prêts à toute évolution de la situation et avons élaboré des scénarios pour garantir la protection des fonds, des actifs et des intérêts de nos clients, ainsi que pour assurer le fonctionnement régulier de toutes nos fonctions », indique l’avis.

Jeudi, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu’il veillerait à répondre à d’éventuelles sanctions occidentales, déclarant : « Ne vous y trompez pas, nous répondrons fortement à ces sanctions, pas nécessairement de manière symétrique, mais la réponse sera bien calibrée. et ne manquera pas d’affecter les États-Unis.

Balaji Srinivasan, un investisseur en crypto et ancien directeur de la technologie de Coinbase, a suggéré que le ministère menaçait une cyberguerre avec l’Occident :

Les dernières nouvelles surviennent alors que le rouble russe chute à un niveau historiquement bas par rapport au dollar américain, avec des indices atteignant 115 roubles ou plus par dollar américain pour ceux qui veulent acheter des dollars sur le marché libre, en hausse de 35 % par rapport à 74 roubles. il y a à peine quelques semaines. Selon des informations locales, la Sberbank proposait jeudi à ses clients d’acheter des dollars à 100 roubles.

Graphique USD/RUB sur 30 jours. Source : TradingView

Les derniers événements ont déclenché un impact massif sur le marché boursier russe et les marchés des crypto-monnaies, le Bitcoin (BTC) tombant brièvement en dessous de 35 000 dollars pour la première fois depuis juin 2021, selon les données de CoinGecko. La capitalisation boursière totale est tombée en dessous de 1,7 billion de dollars pour la première fois depuis août de l’année dernière.

Selon Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange de crypto-monnaie FTX, la vente massive sur les marchés de la crypto et des actions est «pour payer la guerre».