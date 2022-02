ChangeNOW : l’avenir de la crypto sans cybercriminalité est possible | Cryptomonnaie

La plupart des gens ne considèrent plus la crypto-monnaie comme de la science-fiction, les investisseurs et les investisseurs en herbe s’intéressant davantage à ce domaine prometteur. Cependant, le marché croissant de la cryptomonnaie attire également des cybercriminels sophistiqués qui cherchent à augmenter illégalement leur richesse.

La société de données blockchain Chainalysis estime que les transferts illégaux de crypto-monnaie ont atteint un nouveau record historique de 14 milliards de dollars en 2021, contre 7,8 milliards de dollars en 2020.

De nombreuses personnes qui débutent avec la crypto font leurs premiers pas avec prudence de peur de se faire arnaquer ou pirater, ce qui est malheureusement possible, même si vous respectez toutes les règles de sécurité. Existe-t-il un moyen de briser ce cercle vicieux ? Oui. Et c’est étonnamment simple.

Les entreprises de cryptomonnaie peuvent contribuer à un avenir meilleur sans cybercriminalité si elles se réunissent et abandonnent l’attitude « c’est juste des affaires ». Ils peuvent accroître leur engagement envers les principes éthiques d’honnêteté et de justice, améliorant ainsi la sécurité crypto dans son ensemble.

Découvrez comment ChangeNOW, une plate-forme d’échange et de traitement de crypto-monnaie, s’efforce de protéger les utilisateurs de crypto-monnaie contre les cybercriminels.

L’un des principaux objectifs de ChangeNOW est de promouvoir l’adoption massive de la cryptomonnaie. Le côté obscur de la cryptomonnaie est sa connexion avec les escrocs et les pirates, et c’est un obstacle majeur à son acceptation plus large.

ChangeNOW a fait ses preuves dans la lutte contre les activités illicites associées aux monnaies numériques, causant des maux de tête aux mauvais acteurs. Il existe un certain nombre de mesures AML en place chez ChangeNOW conçues pour détecter la fraude et éliminer les transactions suspectes. Des raisons de sécurité l’empêchent de divulguer ses systèmes KYT, KYC et KYB exacts, mais ce qu’il peut divulguer, c’est qu’il utilise des fournisseurs de conformité AML internes et externes pour s’assurer qu’aucune activité frauduleuse ne passe entre les mailles du filet.

Depuis sa création, ChangeNOW a récupéré plus de 16 500 000 $ en fonds perdus ou volés dans le cadre de sa politique de responsabilité plus large.

En novembre 2021, il a rendu 600 000 pièces MATIC à Eterbase, une bourse basée à Bratislava qui a été piratée en 2020 et a perdu environ 5,4 millions de dollars en crypto-monnaie le jour du piratage. Les pirates ont tenté de liquider les fonds via la plateforme d’échange de ChangeNOW, mais les fonds ont été gelés par son système AML.

Un autre exemple est le retour par ChangeNOW de 45 505 pièces COMP à Compound Finance qu’elle avait perdues en raison d’un dysfonctionnement de la distribution de la plate-forme en septembre 2021. Une transaction d’échange consistant en des jetons COMP drainés par erreur a été détectée par le système de gestion des risques ChangeNOW. ChangeNOW a identifié l’utilisateur à l’origine de la transaction comme l’un de ses clients et lui a demandé de renvoyer les jetons à Compound. Le PDG de Compound, Robert Leshner, a offert à tous les jetons retournés une récompense de chapeau blanc de 10% pour être un client éthique. Le client s’exécuta et refusa de le garder.

Toujours en 2019, ChangeNOW a détecté des transactions suspectes liées au piratage GateHub qui ont entraîné la perte d’environ 13 millions de dollars d’EOS et de 6,2 millions de dollars de XRP. ChangeNOW était l’un des services d’échange crypto utilisé par les pirates pour liquider les fonds volés. Le système de gestion des risques de ChangeNOW a arrêté les transactions EOS et XRP suspectes après avoir été alerté du piratage et récupéré environ un demi-million de dollars en crypto.

Souvent, ce n’est pas si facile de faire ce qu’il faut, mais lorsque vous avez un objectif en tête et que vous vous y engagez, vous récolterez de bien plus grandes récompenses à la fin. C’est exactement ce qui s’est passé au début de 2021 lorsque l’engouement pour DOGE a balayé le monde de la cryptomonnaie et que ChangeNOW a temporairement dû arrêter les opérations d’échange en raison de l’énorme volume de personnes qui se précipitaient pour échanger leur crypto. Bien que les taux DOGE aient radicalement changé lors de la reprise des opérations, son équipe a décidé de maintenir toutes les transactions à un taux fixe afin que les utilisateurs ne perdent pas d’argent. L’incident a entraîné des pertes importantes pour ChangeNOW, mais il a tout de même fourni des échanges équitables à ses clients.

Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont ChangeNOW intervient lorsque des activités illégales ou déloyales se produisent sur sa plateforme.

« L’industrie de la cryptomonnaie n’est pas un endroit pour l’argent sale, les opérations illégales ou les stratagèmes commerciaux louches et nous considérons cela comme une conviction fondamentale chez ChangeNOW. Malgré les efforts collectifs de la communauté crypto, les escroqueries et les piratages continuent de sévir sur le marché, jetant une ombre sur l’ensemble de l’industrie. Pourtant, nous sommes convaincus qu’il n’y aura pas d’escroqueries dans l’avenir de la crypto. Nous espérons y parvenir et exhortons les autres entreprises de cryptomonnaie à faire de même », a déclaré le responsable des relations publiques de ChangeNOW, Mike Ermolaev.