La guerre russo-ukrainienne torpille Bitcoin, selon les experts, il est peu probable que la Fed revienne sur les hausses de taux | Cryptomonnaie

« Le président de la Réserve fédérale, Poutine, annonce l’annulation de la hausse des taux de mars et l’extension du QE », a tweeté l’acteur et producteur Joel Heyman tôt jeudi après que la guerre du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine ait fait chuter le Bitcoin à un creux d’un mois inférieur à 35 000 $ et le contrat à terme S&P 500 en baisse de 730 points.

Le tweet quelque peu sarcastique de Heyman appelant Poutine au poste de président de la Réserve fédérale américaine reflète le sentiment actuel du marché de la cryptomonnaie, où les commerçants espèrent que l’incertitude géopolitique et l’instabilité du marché des actifs forceraient la banque centrale américaine dirigée par Jerome Powell à abandonner ses plans pour annuler les mesures de relance stimulant la liquidité. les mesures. Cela pourrait être de bon augure pour le bitcoin puisque la crypto-monnaie a chuté de 40 % au cours des trois derniers mois, principalement en raison des craintes de hausse des taux de la Fed.

Cependant, les experts ne prévoient pas un revirement complet de la part de la Fed. « Il est difficile d’imaginer que la Fed revienne complètement sur ses plans de hausse en mars », a déclaré Matthew Dibb, COO et co-fondateur de Stack Funds. « Il ne fait aucun doute que des pressions inflationnistes découleront également d’une flambée des prix des matières premières. La Russie et l’Ukraine restent parmi les plus grands exportateurs de divers métaux précieux et de produits agricoles. »

En effet, cela s’avère être une situation sans issue pour la Fed, car, d’une part, l’incertitude géopolitique menace la stabilité des marchés financiers et l’économie. Dans le même temps, d’autre part, il peut très bien s’ajouter aux pressions inflationnistes déjà élevées dans le monde.

Le pétrole Brent a franchi la barre des 100 dollars pour la première fois depuis 2014, selon les données fournies par la plateforme graphique TradingView. Selon Goldman Sachs, les conditions sont réunies pour un super pic des matières premières.

« C’est le pire scénario, un énorme risque extrême », a déclaré le trader et analyste Alex Kruger. « Les prix du brut et des céréales alimentaires resteront probablement plus élevés plus longtemps. »

Kruger, cependant, a ajouté que les céréales brutes et alimentaires ne représentent pas l’inflation de base et que la Fed pourrait ignorer une flambée de leurs prix. Reste à savoir si la banque centrale fermera les yeux sur les composantes volatiles de l’inflation dans les mois à venir. « Il est impossible d’évaluer la réponse de la Fed maintenant et nous aurons une idée une fois que les responsables commenceront à en parler », a déclaré Kruger. L’inflation sous-jacente est largement présentée comme le meilleur indicateur des pressions du côté de la demande et un indicateur plus fiable.

Selon Dibb de Stack Funds, la question n’est plus nécessairement de savoir si la Fed augmentera ou non, mais plutôt de « combien ».

Cycle de serrage peu profond

Les observateurs prévoient un cycle de resserrement superficiel avec moins de hausses de taux que prévu.

« Les hausses de taux scénarisées se produiront toujours … très probablement 2 à 3 hausses. Mais les attentes du marché de 6 à 9 hausses ont peu de chances de se concrétiser », a déclaré Jeff Dorman, CIO de la société de gestion d’actifs numériques Arca, à CoinDesk dans un Chat par télégramme.

Mercredi, les marchés prévoyaient une hausse des taux d’intérêt de six quarts de point de pourcentage pour 2022. Cependant, avec l’annonce par Poutine d’une guerre contre l’Ukraine, les négociateurs de taux semblent anticiper la sixième hausse des taux, selon les données des contrats à terme sur les fonds fédéraux. De plus, le marché prévoit déjà une baisse des taux en 2024.

Les attentes d’un cycle de resserrement superficiel et d’un changement d’orientation de l’inflation vers la géopolitique pourraient peut-être apporter un certain soulagement aux prix du bitcoin et d’autres actifs une fois que la réaction initiale instinctive à la guerre russo-ukrainienne s’essoufflera.

« Le marché prévoit déjà des baisses de taux en 2024, ce qui indique que les hausses de taux n’auront même pas d’impact car le marché anticipe déjà un renversement », a plaisanté Dorman.

Selon Ben Lilly, économiste chez Jarvis Labs, les tensions russo-ukrainiennes sont une distraction bienvenue pour la Fed.

« Moins d’yeux se sont concentrés sur les problèmes d’inflation au jour le jour. De plus, l’incertitude de la géopolitique, en général, pourrait réduire les dépenses dans une certaine mesure », a noté Lilly dans un chat Telegram. « Le conflit pourrait en fait donner à la Fed une raison pour laquelle l’inflation est en plein essor. »