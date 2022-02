BNY Mellon s’associe à Chainalysis pour suivre les transactions crypto des utilisateurs | Cryptomonnaie

Bank of New York Mellon, la plus grande banque dépositaire au monde, s’est associée à la société de logiciels blockchain Chainalysis pour suivre les transactions crypto de ses utilisateurs.

La Bank of New York (BNY) Mellon a annoncé un partenariat avec la plateforme de données blockchain Chainalysis pour aider à suivre et analyser les produits de crypto-monnaie. BNY Mellon est la plus grande banque dépositaire au monde, supervisant actuellement 46,7 billions de dollars d’actifs.

Chainalysis est une plateforme d’analyse de données blockchain qui offre des services aux institutions financières traditionnelles, permettant aux grandes entreprises de gérer plus facilement les risques juridiques liés à la crypto-monnaie. Dans le cadre de ce partenariat, BNY utilisera le logiciel Chainalysis pour suivre, enregistrer et utiliser les données entourant les actifs crypto.

Le logiciel de gestion des risques proposé par Chainalysis comprend KYT (Know Your Transaction), Reactor et Kryptos, le plus important étant le système de signalisation KYT – qui détecte automatiquement si les transferts de crypto-monnaie sont considérés comme « à haut risque ».

Si le logiciel KYT voit la cryptomonnaie être transférée vers une adresse de portefeuille sanctionnée, il peut bloquer la transaction de manière préventive. Reactor fournit aux entreprises un pouvoir d’investigation supplémentaire sur la blockchain tandis que Kryptos collecte et traduit des données complexes en informations pertinentes pour les institutions.

S’exprimant sur le partenariat, Caroline Butler, responsable de la conservation mondiale, de la fiscalité et de la gestion du réseau chez BNY Mellon, a souligné l’importance d’assurer la confiance alors que les banques entrent dans le monde des actifs numériques :

Chez BNY Mellon, nous entrons sur le marché des actifs numériques avec le titre de fournisseur de services d’actifs le plus fiable. En collaboration avec Chainalysis et d’autres sociétés fintech de premier plan, nous développons nos capacités dans le secteur en pleine croissance de la crypto-monnaie et nous le reflétons dans nos produits.

Bien que les services proposés par Chainalysis suscitent les critiques d’utilisateurs de crypto plus soucieux de la confidentialité, sa capacité à fournir des services de surveillance critiques aux grandes entreprises contribue à légitimer l’adoption des crypto-monnaies dans la finance traditionnelle.

« Chainalysis a toujours cru que les institutions financières sont essentielles à la croissance globale et au succès de l’industrie de la crypto-monnaie », a déclaré le co-fondateur de Chainalysis, Jonathan Levin, dans un communiqué.

La poussée de BNY Mellon dans la crypto-monnaie a commencé en février de l’année dernière, lorsqu’elle a annoncé son intention de détenir, de transférer et d’émettre du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies en tant que gestionnaire d’actifs pour le compte de ses clients.

Cela fait suite à une tendance plus large de la finance traditionnelle se réchauffant à l’idée de la crypto-monnaie, avec des noms connus tels que Morgan Stanley, Citibank et JPMorgan gérant et investissant activement dans la crypto-monnaie.