Uniswap reviendra à 14 $ alors qu’UNI trouve du soutien et des acheteurs volontaires | Cryptomonnaie

Le prix d’Uniswap continue de sous-performer ses pairs et le marché global.

Les traders semblent avoir disparu ou abandonné UNI.

Un potentiel de hausse limité existe, mais un soutien pourrait se développer.

L’action sur les prix d’Uniswap a été l’une des plus baissières et des moins performantes de l’année écoulée. UNI est près de 80% en dessous de ses sommets historiques, mais un commerce de retour à la moyenne pourrait être imminent.

L’action des prix Uniswap est fortement survendue et susceptible de connaître un pic de réversion moyen plus élevé

Le prix Uniswap peut connaître une reprise haussière en raison d’une combinaison de cycles temporels et de pertes prolongées. Depuis que le sommet historique de 45 $ a été atteint le 3 mai 2021, UNI est dans une tendance à la baisse. La durée de la tendance baissière est de près de 300 jours, ce qui est essentiel du point de vue du cycle temporel.

Dans l’analyse de Gann, l’un des cycles intérieurs les plus influents est le cycle de 270 jours. C’est le troisième cycle intérieur le plus puissant. Gann a écrit qu’il y a une très forte probabilité qu’un instrument trouve un swing majeur haut/bas au cours de ce cycle, commençant un nouveau cycle de 90 jours pour terminer l’année complète.

En raison du cycle de 270 jours, le prix d’Uniswap a une probabilité extrêmement élevée de s’inverser et de créer une nouvelle tendance haussière – ou, à tout le moins, un mouvement correctif robuste.

Le système Ichimoku Kinko Hyo complète l’analyse de Gann du point de vue de l’évolution des prix. Le chandelier hebdomadaire actuel pour le prix Uniswap se transforme en un puissant modèle d’inversion connu sous le nom de marteau haussier. Mais plus important encore, les grands écarts consécutifs entre les corps des chandeliers hebdomadaires et le Tenkan-Sen. À tout le moins, un mouvement violent et rapide vers le Tenkan-Sen à 14 $ est presque inévitable.

Graphique hebdomadaire UNI/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, des risques à la baisse subsistent pour le prix Uniswap. Le profil de volume 2021 étendu et le profil de volume 2022 montrent un volume très légèrement échangé entre 9,00 $ et 5,00 $. Si 9,00 $ ne se maintiennent pas comme support, les baissiers peuvent pousser UNI vers le bas du retracement de Fibonacci à 100 % près de 6,75 $.