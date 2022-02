First Mover Asia : China CBDC n’est pas une version gouvernementale de Bitcoin ; Terra’s Luna, d’autres Altcoins sautent | Cryptomonnaie

L’eCNY et les autres CBDC sont des versions numériques d’espèces émises par une banque centrale, contrairement au bitcoin qui n’a pas d’autorité d’émission unique ; le bitcoin a dépassé les 39 000 $ mardi avant de tomber dans le rouge.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Marchés : Bitcoin a commencé la journée de manière prometteuse avant de chuter, mais les altcoins Terra, Avalanche et Shiba Inu ont augmenté.

Insights: Les sanctions crypto canadiennes montrent comment la crypto et les CBDC divergent.

Avis du technicien: Bitcoin a testé le niveau de résistance de 40 000 $ mercredi avant de baisser.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 37 306 $ -1,8 %

Éther (ETH) : 2 594 $ -1,1 %

Bitcoin a bondi pendant une grande partie de la matinée de mercredi, reflétant la performance des marchés boursiers qui, pour la première fois depuis des jours, semblaient inconscients des tensions croissantes à la frontière russo-ukrainienne.

Mais à midi, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière était tombée en territoire rouge après que l’Ukraine a déclaré l’état d’urgence et a exhorté ses citoyens vivant en Russie à partir. Les services de renseignement américains ont déclaré qu’une invasion russe était imminente.

Au moment de la publication, le bitcoin se négociait en dessous de 37 500 $, en baisse d’environ 2 % au cours des dernières 24 heures. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, changeait de mains en dessous de 2 600 $, en baisse d’environ 1 % au cours de la même période. Un certain nombre d’altcoins ont passé une bonne journée avec la luna de Terra en hausse d’environ 10 %, et l’avalanche et le shiba inu enregistrant des gains sains. Cardano et Solana se sont également levés pour la journée.

« Les altcoins des dernières 24 heures connaissent un printemps très précoce », a déclaré Marc Lopresti, directeur général du gestionnaire d’actifs, The Strategic Funds, sur CoinDesk TV. « Nous allons voir une force continue dans les altcoins, en particulier ceux qui font partie du métaverse », a-t-il ajouté.

Marchés

S&P 500 : 4 225 -1,8 %

DJ

AI : 33 131 -1,3 %

Nasdaq : 13 037 -2,5 %

Or : 1 908 $ +0,5 %

Connaissances

Les sanctions canadiennes en matière de cryptomonnaie montrent comment la cryptomonnaie et les CBDC divergent

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) sont souvent assimilées au bitcoin. Certains vont jusqu’à dire que l’eCNY, la CBDC chinoise, est une « version gouvernementale du bitcoin ».

Mais le convoi de camionneurs d’Ottawa a prouvé que c’était tout sauf cela.

Comme CoinDesk l’a rapporté mercredi, les 34 portefeuilles crypto sanctionnés par le gouvernement canadien sont désormais pour la plupart vides.

Les fonds des manifestants sont safu. Une partie du bitcoin a atterri sur des échanges, mais au moins 500 000 $ sont allés dans un autre portefeuille – peut-être sur un échange non canadien, ou peut-être un auto-conservé – et ont ensuite été envoyés plus loin.

L’argent immobilisé en monnaie fiduciaire a cependant subi un sort différent car il a été gelé dans un filet pour étouffer la protestation. Le dégel des comptes a déjà commencé et la contestation est terminée.

Les associations des libertés civiles au Canada s’inquiètent de la rapidité du gel et du manque de transparence autour du processus. Habituellement, les listes de ressortissants désignés sont des documents publics; le Bureau américain du contrôle des actifs étrangers publie une base de données que vous pouvez consulter pour trouver des responsables et des oligarques russes, des pirates informatiques iraniens et la dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam.

Les groupes de défense des libertés civiles contestent la constitutionnalité de l’ordonnance du tribunal par crainte que cela ne se reproduise. Pour l’instant, le bitcoin corrige cela. Mais les CBDC ? Ils sont problématiques. Là où la comparaison entre le bitcoin et les CBDC comme l’eCNY est insuffisante, c’est que le bitcoin est décentralisé et sans autorité centrale d’émission. Les CBDC sont une version numérique des espèces émises par une banque centrale.

Le bitcoin et d’autres crypto-monnaies utilisent un registre décentralisé, mais les CBDC sont une version numérique de l’argent émis sur un registre numérique. Le registre numérique de la CBDC est similaire à une blockchain autorisée, qui est probablement à l’origine de la comparaison erronée.

L’un des principes clés de la CBDC chinoise est le contrôle du yuan. Le contrôle de l’approvisionnement en argent – la numérisation par WeChat Pay et Alibaba du fiat à utiliser sur leurs rails de paiement agace la Banque centrale – garantit que l’argent peut être annulé.

Si vous devenez trop politiquement bruyant, votre portefeuille peut être désactivé.

Lors de la conférence CoinDesk Consensus de l’année dernière, Yaya Fanusie, membre du Center for a New American Security et ancien analyste du financement de la lutte contre le terrorisme de la CIA, a souligné que les efforts de la CBDC en Chine étaient tous axés sur le contrôle en utilisant l’exemple de la disparition de H&M dans le pays sur son soutien à une mesure visant à retirer Xinjiang Cotton de sa chaîne d’approvisionnement.

« Il s’agit vraiment de données. L’élément clé ici est que la banque centrale s’insère, je pense, davantage dans l’architecture de paiement », a-t-il déclaré lors du Consensus 2021. « Vous créez une architecture qui donne au gouvernement un peu plus d’informations sur les transactions.

Le contournement des sanctions gouvernementales par les camionneurs en utilisant la cryptomonnaie montre que le bitcoin n’a rien à voir avec les CBDC. Vous ne pouvez pas « annuler » une transaction en bitcoins comme vous le pouvez avec une CBDC, et la seule chose que vous pouvez geler, ce sont les rampes fiduciaires au Canada.

Certes, une CBDC américaine ou une CBDC fabriquée par un pays européen aurait plus de garanties de confidentialité intégrées qu’une de la Banque populaire de Chine. Mais les banques canadiennes sont également assujetties à la loi sur la protection de la vie privée et exigent généralement des ordonnances judiciaires pour geler les comptes.

Quelle que soit votre opinion sur les camionneurs, espérons qu’Ottawa soit l’exception, pas la norme, et que nous n’ayons pas à prouver si une CBDC serait plus facile à contrôler que le bitcoin.

L’avis du technicien

Le graphique Bitcoin sur quatre heures montre le support/résistance avec le RSI en bas (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)