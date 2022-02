Prédiction des prix des crypto-monnaies : Ripple, Cardano et Bitcoin – American Wrap 23 février | Cryptomonnaie

Bitcoin porte des traders de bataille pour empêcher un retour à 40 000 $ pour BTC

Le prix du Bitcoin est tombé en dessous du nuage Ichimoku au cours du week-end et a étendu ses pertes à moins de 40 000 $ pour la première fois depuis début février. Cependant, l’action des prix de mardi a récupéré presque toutes les pertes de lundi. Les acheteurs ont prolongé le rallye d’hier, mais la résistance à court terme menace de mettre fin à cet élan haussier.

La capitalisation boursière globale de la cryptomonnaie a chuté de manière significative, passant de 2 billions de dollars à 1,7 billion de dollars dans un contexte de tension géopolitique croissante. Les détenteurs de Cardano ont maintenu le solde de leur portefeuille au-dessus de 10,12 milliards de dollars ADA malgré la baisse des prix, alimentant des perspectives haussières.

Les traders XRP tentent de prendre le contrôle des traders, 0,80 $ en vue

Le prix du XRP s’est effondré lundi en dessous de trois niveaux de support Ichimoku cruciaux : le Tenkan-Sen, le Kijun-Sen et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B). La plus importante de ces baisses a été le passage en dessous du niveau le plus substantiel du système Ichimoku, Senkou Span B. Les traders ont maintenu le prix du XRP au-dessus de Senkou Span A malgré l’intense pression de vente et sont désormais positionnés pour tester ces anciennes zones de support Ichimoku en tant que résistance.