Les détenteurs de Cardano restent forts malgré la reprise de l’altcoin après la récente baisse | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano s’est remis de sa récente baisse alors que le solde du portefeuille des détenteurs à long terme atteint un sommet pluriannuel.

Après une semaine de tendance baissière des prix, Cardano a grimpé et l’ADA accumulé par les investisseurs a atteint 10,12 milliards de dollars.

Les analystes attendent la dernière étape vers le bas avant un renversement de tendance du prix de Cardano.

La capitalisation boursière globale de la cryptomonnaie a chuté de manière significative, passant de 2 billions de dollars à 1,7 billion de dollars dans un contexte de tension géopolitique croissante. Les détenteurs de Cardano ont maintenu le solde de leur portefeuille au-dessus de 10,12 milliards de dollars ADA malgré la baisse des prix, alimentant des perspectives haussières.

Les détenteurs de Cardano restent optimistes sur ADA malgré la baisse des prix

Malgré la baisse des prix et le bain de sang crypto, les détenteurs de Cardano ont détenu plus de 10,12 milliards de dollars d’ADA. Cardano détenu dans le portefeuille du détenteur a atteint un sommet pluriannuel alors que les commerçants augmentent la position de l’altcoin dans leur portefeuille.

10,12 milliards de dollars est le solde d’échange le plus élevé dans le portefeuille du détenteur de Cardano depuis décembre 2019. Cela marque une étape clé dans l’activité en chaîne de Cardano. Au fur et à mesure que les détenteurs accumulent Cardano, cela alimente un récit haussier pour le prix de l’altcoin.

Le prix du tueur d’Ethereum a subi une tendance à la baisse pendant plus d’une semaine. Les partisans estiment que l’augmentation de l’activité en chaîne et le soutien des détenteurs ont agi comme un catalyseur du prix de Cardano.

Récupérant Cardano des échanges, les investisseurs ont accumulé 11,2 milliards de dollars de jetons ADA au total. Les analystes ont évalué la tendance des prix de Cardano et ont noté que la tendance à la baisse avait duré plus de six mois. L’altcoin pourrait rompre sa tendance à la baisse si le prix dépasse 1,26 $, selon le célèbre analyste de crypto-monnaie @Phoenix_Ash3s.

Les analystes estiment que Cardano est actuellement en territoire de survente. Du point de vue des tendances, @TrendRidersTR affirme que tous les indicateurs restent baissiers sur le graphique quotidien de Cardano.

@AltcoinSherpa, un analyste crypto pseudonyme, a noté que chaque rebond sur le graphique des prix de Cardano est toujours vendu. L’analyste attend une dernière baisse des prix avant un renversement de tendance.

L’analyste envisagerait d’accumuler Cardano si le prix plongeait à 0,50 $.