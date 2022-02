Valkyrie ouvre la voie en matière de gestion de trésorerie pour les sociétés de cryptomonnaie, stimulant l’adoption mondiale | Cryptomonnaie

La société d’investissement en actifs numériques Valkyrie a apporté aux entreprises de crypto-monnaie le premier service de gestion de trésorerie de protocole.

Au milieu de l’adoption mondiale croissante des crypto-monnaies, Valkyrie est sur le point de gérer les bilans des entreprises de cryptomonnaie.

Les entreprises de la blockchain sont tenues de décharger les tâches de gestion financière sur des entreprises comme Valkyrie.

Les partisans pensent que le lancement de services de gestion de trésorerie pourrait alimenter l’adoption mondiale de la cryptomonnaie.

Valkyrie a introduit le service de gestion de trésorerie de protocole sur le marché de la crypto-monnaie, alimentant un récit haussier parmi les investisseurs. Les entreprises de crypto-monnaie qui ajoutent des actifs à leur bilan recherchent des sociétés de gestion de trésorerie.

Les services de gestion de trésorerie pour les entreprises de cryptomonnaie stimulent l’adoption

Valkyrie, société spécialisée dans la gestion d’actifs alternatifs, a lancé un nouveau service de gestion de trésorerie pour les entreprises de cryptomonnaie. Avec l’adoption mondiale croissante de la cryptomonnaie et l’afflux de capitaux institutionnels dans les actifs numériques, il y a une augmentation de la demande de services de gestion de trésorerie.

Valkyrie tient à aider les entreprises de cryptomonnaie à gérer leurs bilans. MicroStrategy a ouvert la voie en ajoutant Bitcoin aux bilans.

L’entreprise offrirait aux entreprises de crypto-monnaie une gestion des flux de trésorerie, des rapports avancés et d’autres services.

Leah Wald, PDG de Valkyrie Investments,

La gestion de trésorerie qui devient la norme est l’évolution naturelle d’une industrie en croissance rapide.

Les entreprises ayant de la cryptomonnaie au bilan ont besoin de services de gestion de trésorerie et de déchargement de leurs tâches de gestion financière.

Valkyrie a choisi NEM/Symbol comme premier client pour ses services de gestion de trésorerie. Le client de Valkyrie est une blockchain de preuve de participation qui propose la blockchain en tant que service pour la fintech et les chaînes d’approvisionnement.

Valkyrie se concentre sur l’offre de ses services de gestion de trésorerie pour l’administration d’actifs pour aider les professionnels et les gestionnaires. Les services financiers traditionnels et les gestionnaires souhaitent désormais adopter les services de blockchain, et les services de Valkyrie pourraient attirer de tels projets.

Le 23 février 2022, Valkyrie a annoncé le lancement de ces services. Avec plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion, Valkyrie a proposé ses services aux entreprises désireuses d’ajouter des bitcoins et des crypto-monnaies à leur bilan.