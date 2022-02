Binance plonge dans le jeu pour gagner des jeux avec la collection NFT « Golden Bros » de Netmarble | Cryptomonnaie

Binance NFT a révélé qu’il aiderait à apporter Netmarble F&C aux joueurs sur son marché.

La collection Golden Bros NFT offrirait aux utilisateurs un accès anticipé au jeu avec des commandes faciles à utiliser.

Binance NFT a précédemment facilité les ventes pour Seascape Network, Ecio, BetaMars, Kryptomon et le divertissement sud-coréen.

Binance tient à amener les plus grands éditeurs de jeux du monde dans l’écosystème NFT. Le marché Binance NFT tient à offrir à plusieurs grandes entreprises technologiques un accès au jeu.

La collection Golden Bros NFT pourrait avoir une grande pause sur Binance NFT

Le marché Binance NFT est sur le point d’introduire Netmarble F&C dans l’industrie. La collection Golden Bros Genesis Mystery Box offrira aux joueurs un accès anticipé aux costumes.

Plusieurs grandes sociétés de technologies et de jeux s’intéressent aux NFT. La plus grande bourse au monde a facilité la vente de plusieurs ventes NFT de haut niveau pour le Seascape Network, Ecio, BetaMars, Kryptomon et la société de divertissement sud-coréenne.

Le dépôt de jetons Binance NFT devrait offrir aux Golden Bros des opportunités de collection pour élargir leur base de joueurs et leur expansion. L’éditeur de la collection possède des années d’expertise dans le développement de jeux.

Il y a un pic du nombre de passionnés de NFT dans l’écosystème Binance. Par conséquent, le lancement de la collection NFT « Golden Bros » sur la plus grande bourse du monde, le marché de Binance, était haussier pour l’éditeur et le jeu.

Auparavant, les jeux Seven Deadly Sins et Marvel Studios étaient développés par les éditeurs de la collection Game Bros NFT. L’éditeur de renom s’attend à une augmentation de la demande avec la publication de la collection NFT.

Les partisans pensent que le partenariat de Netmarble avec Binance NFT pourrait étendre l’industrie, apportant une nouvelle IP sur le marché. La collection NFT a été développée avec Unreal Engine pour fournir des objets de collection et des graphismes de qualité supérieure.

Le jeu sortira bientôt pour offrir aux joueurs l’expérience de jeu.