Les traders XRP tentent de prendre le contrôle des traders, 0,80 $ en vue | Cryptomonnaie

Le prix du XRP continue de se remettre de la vente de lundi.

Les acheteurs cherchent à prolonger le rebond de mardi à mercredi.

Les niveaux de résistance critiques à venir menacent de mettre fin au récent rallye.

Le prix du XRP s’est effondré lundi en dessous de trois niveaux de support Ichimoku cruciaux : le Tenkan-Sen, le Kijun-Sen et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B). La plus importante de ces baisses a été le passage en dessous du niveau le plus substantiel du système Ichimoku, Senkou Span B. Les traders ont maintenu le prix du XRP au-dessus de Senkou Span A malgré l’intense pression de vente et sont désormais positionnés pour tester ces anciennes zones de support Ichimoku en tant que résistance.

Le prix du XRP rebondit rapidement sur un support vital, la conviction haussière est maintenant testée

Le prix du XRP approche d’un point décisif pour les acheteurs. La récente chute sous le sommet du Cloud (Senkou Span B), du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen a fait que ces niveaux agissent comme le principal groupe de résistance sur le graphique journalier. Bien que le rallye soit impressionnant et sans aucun doute haussier, il pourrait être rapidement interrompu si les traders ne parviennent pas à dépasser ces trois niveaux d’Ichimoku dans la zone de valeur de 0,75 $ à 0,785 $.

L’objectif le plus important à atteindre pour les traders est une clôture quotidienne égale ou supérieure à 0,79 $. Dans ce scénario, le prix XRP reviendrait au-dessus du nuage Ichimoku, et le Chikou Span resterait au-dessus des corps des chandeliers et dans un espace ouvert. Ce serait le premier vrai XRP idéal haussier Ichimoku Breakout depuis le 4 novembre 2021, et seulement le deuxième depuis le 9 août 2021. Une poussée pour tester 1 $ serait très probable si 0,79 $ est atteint en clôture quotidienne.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Cependant, des risques baissiers subsistent. Avec le prix XRP à l’intérieur du nuage Ichimoku, l’indécision est désormais le nom du jeu. Bien qu’il puisse sembler que les traders aient un chemin plus facile pour prendre le contrôle en raison de la proximité du XRP avec le bas du Cloud, leur chemin est beaucoup plus difficile. Jusqu’à ce que le Chikou Span se ferme sous les corps des chandeliers, le XRP reste dans un support significatif. Les traders devraient pousser le prix du XRP sous les zones de 0,70 $ et 0,60 $ pour prendre le contrôle