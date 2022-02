Axie Infinity s’apprête à gagner 9% en intrajournalier, quadruplé d’ici la fin de la semaine | Cryptomonnaie

Axie Infinity voit les investisseurs revenir alors que la poussière retombe sur l’Ukraine.

AXS est fixé pour 9% de gains intrajournaliers et une cassure au-dessus du plus haut de lundi.

D’ici la fin de cette semaine, ces 9 % pourraient être quadruplés en gains de 36 %, vers un objectif de 65,00 $.

Axie Infinity (AXS) était sur le point de passer en dessous de 44,45 $, mais les marchés ont changé de sentiment juste à temps pour éviter de retester le niveau. En raison du virage vers le risque, les actions et les crypto-monnaies se nourrissent les unes des autres pour les vents favorables, qui ont déjà rapporté aux traders AXS un solide 9% depuis mardi. Quant à aujourd’hui, la barre semble fixée à 56,07 $, le plus haut de lundi, et pour plus tard cette semaine, même 65,00 $ pourraient être atteints si ce rallye continue d’augmenter.

AXS est une configuration commerciale parfaite pour le court terme et le long terme

Axie Infinity n’est pas une exception dans les rallyes de secours et profite de vents favorables pour réaliser des bénéfices considérables. D’un point de vue commercial technique, les traders AXS ont déjà 9% de gains dans les livres depuis le redressement d’hier et devraient ajouter 9% de plus une fois que 56,07 $ auront été atteints plus tard dans la session américaine. Avec une pause et de préférence une clôture quotidienne au-dessus de 56,07 $, un signal robuste et haussier serait envoyé aux marchés, attirant encore plus d’acheteurs pour rejoindre le rallye alors qu’encore 18 % sont sur la table avec 60,36 $ comme prochain objectif de profit et 65,00 $ comme le niveau ultime.

Les traders AXS sont donc prêts pour un commerce et un rallye très bien équilibrés. L’indice de force relative (RSI) ne fera pas planter la fête. L’indice commence seulement à s’éloigner d’être à peine survendu et se négocie désormais à des niveaux plus modérés, avec encore beaucoup de place avant d’être suracheté. Avec cela, il appartient aux investisseurs et aux haussiers de s’asseoir sur leurs mains et d’attendre que l’action des prix AXS atteigne 65,00 $, où la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et le pivot mensuel se croisent.

Graphique journalier AXS/USD

Bien que la situation géopolitique soit légèrement passée au second plan, ne vous attendez pas à ce que cela soit terminé. Toute nouvelle sanction ou représailles sous quelque forme que ce soit pourrait facilement entraîner une nouvelle chute des marchés. Si cela devait arriver, les gains d’aujourd’hui et de mardi seraient effacés comme inexistants. Suite à une violation en dessous de 44,45 $, le prochain niveau de soutien connu sera d’environ 26,70 $ – en dessous de 30,00 $.