Outils de découverte des prix des jetons : qu’est-ce que la découverte des prix et comment cela pourrait-il améliorer vos transactions ? | Cryptomonnaie

Lorsque la plupart des gens pensent aux crypto-monnaies, l’une des premières choses qui viennent à l’esprit est le prix symbolique. Après tout, le marché de la cryptomonnaie est connu pour ses fluctuations de prix souvent volatiles et l’une des grandes excitations de l’industrie est de regarder et de spéculer sur le prix des différents jetons.

Derrière toute cette excitation, cependant, se cache le processus de découverte des prix symboliques. En fait, il est difficile d’imaginer le fonctionnement du secteur de la cryptomonnaie sans découverte de prix.

Création de pièces et de jetons

De nos jours, il est plus facile que jamais de créer votre propre crypto-monnaie ou jeton. Qu’un entrepreneur en crypto crée un jeton à partir de zéro ou utilise un générateur de jetons, des crypto-monnaies peuvent désormais être créées pour différentes fonctions.

Ceux-ci incluent des jetons à usage commercial, des jetons communautaires, des jetons utilitaires, des jetons de nouveauté ou même tous combinés ! Mais au fur et à mesure que ces jetons sont créés, il est nécessaire qu’ils aient un prix établi et les marchés sont l’endroit idéal pour que cela se produise. Après tout, les crypto-monnaies sont destinées à être achetées et vendues et il n’y a aucun moyen pour que la découverte des prix se produise réellement sans marché.

Qu’est-ce que la découverte de prix ?

En termes simples, la découverte des prix fait référence à tous les mécanismes qui déterminent combien un jeton doit être vendu sur le marché. Ce processus est très important car il assure une sorte d’ordre sur le marché.

Après tout, n’importe qui pourrait libérer un jeton en affirmant qu’il vaut 100 000 $ pour une seule unité. Avec un processus de découverte des prix, les entrepreneurs et les acheteurs de crypto sont traités plus équitablement.

Alors, comment fonctionne la découverte des prix ?

Cela fonctionne en déterminant l’offre et la demande pour un jeton et à travers cela, un équilibre est formé. L’offre et la demande pour le jeton, cependant, sont déterminées par des outils de découverte des prix qui permettent aux acheteurs et aux vendeurs de s’égaler. Les outils effectuent également une grande partie du travail de suivi et de calcul de la valeur et les échanges crypto ou les logiciels de cryptomonnaie en marque blanche sont les meilleurs outils disponibles pour ce travail.

Quels sont certains des outils crypto pour la découverte des prix ?

Outils de création de chiffrement et protocole Launchpad

Avant que la découverte des prix puisse avoir lieu, le jeton lui-même doit exister. Heureusement, créer votre propre jeton est assez facile de nos jours. Avec des sites comme CoinTool ou pinksale.finance, vous pouvez créer votre propre jeton sur place. Vous pouvez même utiliser un échange en marque blanche pour créer votre jeton qui ne nécessite initialement aucune transaction blockchain.

Ceux-ci vous permettent de spécifier le type de jeton que vous souhaitez créer, quelles seront ses fonctionnalités et de mettre en place une prévente avec un taux de change que vous pouvez définir vous-même. Une fois que vous êtes tous configurés, votre tableau de bord fournira des informations sur la valeur du jeton et des mises à jour sur qui l’a acheté à tout moment.

Malheureusement, ces rampes de lancement exigent que votre utilisateur effectue une transaction blockchain, ce qui peut être un peu un obstacle à l’entrée. Ils ne font pas non plus un très bon travail de découverte des prix car les prix sont plutôt statiques. Pour des prix plus dynamiques qui s’ajustent à la demande, vous aurez besoin d’un échange avec un carnet de commandes.

Échanges crypto

Ce sont les plateformes que la plupart des gens connaissent lorsqu’il s’agit d’acheter et de vendre leurs jetons. Ils suivent la connexion par e-mail standard que la plupart des utilisateurs préfèrent. Les échanges crypto permettent l’achat et la vente de jetons via un carnet de commandes qui fait un bien meilleur travail de découverte des prix par rapport à un tableau de bord.

Pour un entrepreneur en crypto, avoir votre jeton répertorié sur un échange de crypto est très important non seulement pour la découverte des prix, mais aussi pour la légitimité et l’accessibilité. Vous avez la possibilité de demander que votre jeton soit coté sur un échange et de suivre leurs directives établies ou de créer le vôtre.

Une autre façon consiste à démarrer votre propre échange avec des outils logiciels de blockchain en marque blanche comme HollaEx. Avec HollaEx, vous pouvez concevoir votre propre échange de crypto-monnaie en quelques minutes et une fois cela fait, vous pouvez répertorier vos propres pièces et jetons comme bon vous semble. Cela signifie non seulement que vous pouvez contourner le processus souvent long d’inscription de votre jeton sur un échange tiers, mais vous pouvez également contrôler et surveiller de plus près l’approvisionnement de votre jeton ainsi que l’image de marque.

Une fois cela fait, la valeur de votre jeton commencera à être rapportée en fonction de la réponse du marché.

Pourquoi la découverte des prix est nécessaire

Bien qu’il ait été établi que la découverte des prix des jetons est nécessaire pour mettre de l’ordre dans l’industrie, elle présente également de nombreux avantages pour les entrepreneurs en cryptomonnaie. Plus précisément, les entrepreneurs en cryptomonnaie qui souhaitent que leurs jetons soient répertoriés sur des sites comme CoinGecko et CoinMarketCap auraient besoin d’un historique long et fiable de la découverte des prix et il n’y a pas de meilleur moyen de le faire que de faire échanger votre jeton sur un échange crypto. Les plateformes de prévente ne suffiront pas.

En effet, ces sites de grande envergure nécessitent que les jetons atteignent un certain niveau de maturité du marché avant de pouvoir être répertoriés et l’un d’eux a une sorte de possibilité de découverte des prix vérifiable de manière indépendante. En termes simples, CoinGecko ne va pas simplement vous croire sur parole que votre jeton vaut un certain prix, il demandera des API d’échange de crypto et les données de prix pour le prouver.

Au lieu de cela, il a besoin d’un mécanisme indépendant qui les informera de la valeur de votre jeton à un moment donné. Exchange est le meilleur endroit pour ça.

Conclusion

La découverte des prix est un processus délicat en raison de la multitude de plates-formes qui doivent signaler activement la valeur d’un jeton pour qu’un prix général soit établi. Cependant, une façon de conserver un certain contrôle sur le processus est d’avoir votre propre échange crypto.

En faisant cela, vous êtes en mesure de mieux gérer la circulation de votre jeton sur le marché et cela, à son tour, signifie que votre jeton peut voir plus de demande et un prix plus élevé. Dans le processus compliqué de découverte des prix de la cryptomonnaie, cela représente également un certain niveau de contrôle pour un entrepreneur qui aura un meilleur sens commercial à mesure que le jeton, l’échange et la plate-forme mûriront.