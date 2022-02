Prédiction de prix d’avalanche: AVAX devrait gagner 18% à 90,00 $ | Cryptomonnaie

Avalanche reçoit un coup de pouce massif de vents arrières sur des marchés volatils.

Les pertes causées par les tensions entre la Russie et l’Ukraine pourraient être rembobinées aujourd’hui, car l’évolution des prix d’AVAX devrait dépasser les 81 $.

Si le SMA de 55 jours est franchi, attendez-vous à voir un rallye rapide vers 90,00 $, détenant 18 % de gains intrajournaliers.

L’action des prix de l’avalanche (AVAX) montre une résilience massive alors que l’action des prix est de retour après deux jours consécutifs de fortes pertes causées par les tensions géopolitiques. Les investisseurs ont déjà réévalué la situation, regardent au-delà de la situation actuelle et remettent l’argent au travail. Avec cela, les rentrées de fonds dans l’action des prix d’Avalanche préparent AVAX pour un gain potentiel de 18% en cours de journée.

L’action des prix d’AVAX voit un afflux massif d’investisseurs

L’action des prix en avalanche montre à quel point les marchés peuvent être résilients et flexibles dans presque tous les événements. Les marchés se sont échangés sur le pied arrière au cours du week-end et ont encore chuté lundi au milieu d’une nouvelle rhétorique et de gros titres. Mais alors que la poussière retombe, hier a été un formidable point de basculement où presque toutes les classes d’actifs ont fait un virage à 180 degrés à un moment similaire et ont vu les actions et les crypto-monnaies entrer sur la scène principale et clôturer avec des gains solides. Et ce rallye ne semble pas encore toucher à sa fin, car la poignée de 81,00 $ n’est qu’à quelques dollars et pourrait facilement être cassée à la hausse une fois la session américaine lancée.

Le prix AVAX est donc prêt à atteindre 81,00 $, et avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 83,34 $, c’est une bande passante assez étroite dans laquelle AVAX fait face à une certaine résistance. Étant donné qu’il existe plusieurs vents favorables soutenant les crypto-monnaies dans leur rallye, attendez-vous à ce que cette bande passante soit facilement rompue et que les traders Avalanche mettent les voiles pour 90,00 $. Ce serait autour de la ligne de tendance descendante rouge, ce qui est logique car ici les baissiers voudront défendre la tendance baissière qu’ils jouent depuis le 22 novembre, mais cela constitue toujours un solide 18% de gains pour les haussiers.



Graphique journalier AVAX/USD

Les vents favorables actuels sont liés au fait que la dernière situation en Ukraine est dans l’ensemble relativement stable car il n’y a pas eu d’autres développements ces dernières heures. Si Poutine devait franchir les frontières du Donbass, attendez-vous à ce que cela déclenche encore plus de sanctions et une nouvelle réduction de l’accès de la Russie aux ressources des marchés financiers. Attendez-vous à ce que les actifs de crypto-monnaie fassent un pas en arrière significatif avec un retour à 69 $ avant de retomber à 50,93 $, un niveau identifié à partir du 13 octobre.