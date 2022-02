L’ADA de Cardano bondit au milieu de la reprise des principaux cryptos, les commerçants restent toujours prudents | Cryptomonnaie

Les jetons LUNA de Terra et les jetons ADA de Cardano ont bondi de 16% au cours des dernières 24 heures pour mener des gains dans les principales crypto-monnaies mercredi.

Le bond de 16% de LUNA a été soutenu par la Luna Foundation Guard (LFG), basée à Singapour, une organisation à but non lucratif soutenant la croissance de l’écosystème Terra, a déclaré avoir levé 1 milliard de dollars grâce à la vente de LUNA à plusieurs fonds et investisseurs crypto influents.

Le cycle de financement, parmi les plus importantes augmentations à ce jour dans les cercles crypto, ira à la constitution d’une réserve de change libellée en bitcoins pour UST, un stablecoin basé sur des algorithmes dans l’écosystème Terra.

LUNA a atteint la résistance au niveau de 58 $ après la hausse de mardi. Les prix pourraient passer au niveau de 60 $ s’ils se maintiennent au-dessus de 58 $, mais un rejet pourrait signifier un retour au niveau de 48 $ par rapport à la semaine dernière.

LUNA a atteint la résistance à 58 $. (TradingView)

ADA a récupéré le niveau de 0,90 $ mercredi matin après une vente au niveau de 0,81 $ au cours du week-end. Aucune résistance immédiate n’existe aux niveaux actuels, ce qui suggère que les prix pourraient atteindre le niveau de 1 $ si l’activité d’achat actuelle se poursuit. ADA est passé sous le support de 1 $ la semaine dernière, un niveau qu’il a maintenu au cours des dernières semaines de janvier.

ADA pourrait atteindre la barre des 1 $. (TradingView)

Les cryptos en hausse alors que les marchés mondiaux rebondissent

La reprise est intervenue après une vente massive d’actifs à risque au cours de la semaine dernière en raison du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. Le bitcoin a chuté de 12% à près de 36 600 dollars, un niveau précédemment observé à la mi-2021. Les prix de l’ADA ont chuté de 16 %, tandis que l’éther, l’AVAX d’Avalanche et le DOT de Polkadot ont chuté de 14 %.

La capitalisation boursière de la cryptomonnaie est passée de 2 000 milliards de dollars à 1 700 milliards de dollars la semaine dernière, les marchés mondiaux ayant réagi aux effets macroéconomiques des tensions russo-ukrainiennes, de l’inflation et des politiques bellicistes de la Réserve fédérale américaine. Le S&P 500 a chuté pendant deux jours depuis le début de cette semaine et est maintenant en baisse de plus de 10 % par rapport aux sommets de toute une vie au début de 2022.

Mardi soir, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie. Le président Joe Biden a déclaré que le pays avait « coupé le gouvernement russe du financement occidental » et a menacé de prendre des mesures plus strictes si la Russie « poursuivait son agression ».

Les contrats à terme sur les marchés asiatiques et européens ont augmenté mercredi après l’annonce de la sanction. L’indice MSCI Asia Pacific a augmenté de 0,3 % tandis que le Stoxx Europe 600 a augmenté de 0,8 %. Les contrats à terme sur le tracker des entreprises technologiques américaines Nasdaq 100 ont augmenté de 1,1%.

Une reprise marginale des actions converties en gros mouvements de crypto au cours des dernières 24 heures. Le bitcoin a augmenté de 4,6 %, l’éther de 6,8 %, tandis que le SOL et le XRP de Solana ont augmenté de 7 % chacun. La capitalisation boursière totale a augmenté de 5,8 % pour atteindre 1,85 billion de dollars.

Les observateurs du marché restent prudents

Malgré le bond de mercredi, certains professionnels du marché de la cryptomonnaie ont déclaré que le sentiment macroéconomique actuel n’était pas propice au maintien de mouvements à la hausse.

« L’environnement actuel mêlant incertitude autour de l’inflation, des taux d’intérêt et des risques géopolitiques continuera probablement d’avoir un impact sur les marchés de la cryptomonnaie », a déclaré Jordi Muñoz, PDG de PotionLabs, dans un e-mail à CoinDesk.

« Nous nous attendons à ce que les turbulences sur les marchés se poursuivent pendant que les risques géopolitiques, de taux d’intérêt et d’inflation se manifestent pleinement. Cela pourrait continuer à avoir un impact sur les marchés de la cryptomonnaie, mais nous restons optimistes quant à la valeur à long terme des marchés de la cryptomonnaie », a ajouté Muñoz. .

Alex Kuptsikevich, analyste financier senior chez FxPro, a fait écho à ce sentiment. « Jusqu’à présent, le rebond des actifs risqués, qui comprend les crypto-monnaies, peut être considéré comme un mouvement dans une tendance baissière », a-t-il déclaré dans un e-mail à CoinDesk.

« Bitcoin a essayé de corriger à partir de niveaux proches des creux de février, mais ce n’est probablement pas encore le fond. Les attentes d’une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine et la montée des tensions géopolitiques mettent la pression sur tous les actifs risqués », a ajouté Kuptsikevich.