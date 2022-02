Le fournisseur d’indices suisse lance un nouveau produit qui suit dix jetons DeFi | Cryptomonnaie

Le gestionnaire de fonds basé en Suisse, Compass Financial Technologies, a lancé un indice de 10 jetons de finance décentralisée (DeFi) baptisé «Compass Crypto Basket Fundamental DeFi Index» (CCBFDEFI).

La société a été fondée en 2017 et propose des indices et des services adaptés à la crypto, aux matières premières, aux multi-actifs et à l’immobilier. Elle gère environ 5 milliards de dollars de produits d’investissement liés à ses indices.

Le CCBFDEFI a été mis en ligne le 22 février et il offre une exposition institutionnelle à un groupe de 10 jetons DeFi qui sont pondérés individuellement en fonction des «mesures de liquidité, de capitalisation boursière et de revenus de protocole» et des données en chaîne.

La pondération maximale pour un jeton donné est plafonnée à 35 % et le groupe d’actifs est sélectionné chaque mois. La société a répertorié plus de 20 jetons approuvés pouvant être utilisés comme composants de l’indice chaque mois, tels que UniSwap (UNI) Compound (COMP) Aave (AAVE) et SushiSwap (SUSHI).

Allocation de jetons DeFi, indice CCBFDEFI : Compass Financial Technologies

Le PDG de Compass Financial Technologies, Guillaume Le Fur, a souligné que l’appétit institutionnel pour l’exposition à la cryptomonnaie « croît de manière significative » alors que les entreprises recherchent des moyens d’investir dans le secteur de manière conforme :

« L’intégration de mesures fondamentales dans la création d’indices offre aux investisseurs la possibilité d’allouer les jetons DeFi les plus efficaces sur la base d’indicateurs économiques rationnels. »

Le CCBFDEFI est en direct sur le site Web de l’entreprise avec Bloomberg et Refinitiv et est conforme aux réglementations de référence de l’UE (EU BMR). Le produit est également disponible pour une utilisation dans le cadre d’un accord de licence avec Compass Financial Technologies.

Compass Financial Technologies s’est également associé au meilleur gestionnaire de fonds crypto CoinShares fin janvier pour fournir ses indices pour les prix de référence dans le cadre des produits négociés en bourse physique (ETP) de CoinShares qui ne prennent aucun frais de gestion et offrent des récompenses de mise.

En avril de l’année dernière, la société a lancé une suite d’indices crypto conformes à l’UE BMR qui couvraient des domaines allant des prix de référence au contrôle intelligent des risques et aux objectifs de volatilité.