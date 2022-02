Ethereum zkSync déploie un nouveau testnet pour des frais moins élevés, les investisseurs accumulent grâce à la baisse | Cryptomonnaie

Le zkSync d’Ethereum teste une mise à jour pour réduire les frais de transaction.

Les investisseurs d’Ethereum et de Bitcoin ont accumulé les actifs tout au long de la baisse, alimentant des perspectives haussières parmi les investisseurs.

Les analystes notent l’épuisement des vendeurs à Ethereum, prédisent une hausse des prix.

Un rollup zéro connaissance a maintenant été lancé sur le testnet Ethereum. Le système éviterait de dépendre d’opérateurs humains pour valider les transactions. Les partisans considèrent le déploiement de zkSync comme un catalyseur positif pour le prix Ethereum.

ZK Rollup est maintenant en direct sur Ethereum testnet, une baisse des frais est imminente

En mai 2021, les développeurs ont exposé leur vision du cumul complet Turing sans autorisation de zkSync qui permet le déploiement de dApps dans un environnement de couche 2 évolutif et peu coûteux.

Le cumul hérite directement des meilleurs effets de sécurité, de décentralisation et de réseau d’Ethereum tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour étendre la conception pour les développeurs. Cette mise à jour pourrait amener les développeurs à l’écosystème Ethereum, augmentant ainsi l’adoption du réseau.

Les développeurs ont prévu que le système serait géré par la communauté grâce à une décentralisation progressive. Le système offre désormais des capacités de conception supérieures aux développeurs plutôt que de compliquer leur expérience.

Les meilleurs esprits de la blockchain Ethereum pensaient que l’évolutivité des roll ups était dans des années. Cependant, le récent déploiement suggère que des frais de transaction plus bas sont imminents. Des centaines de développeurs attendent de se déployer sur zkSync 2.0. Le déploiement alimente une perspective haussière parmi les investisseurs.

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ethereum et l’activité en chaîne et ont noté l’épuisement des vendeurs dans l’altcoin. Edward Moya, un analyste principal de la crypto-monnaie, a attribué le gain des prix de la crypto-monnaie à «l’achat en baisse» et à l’épuisement des vendeurs.

Les commerçants ont rapidement accumulé Ethereum grâce au récent bain de sang. Combiné à l’épuisement des vendeurs, les analystes ont prédit une flambée du prix d’Ethereum.

@PhoenixAsh3s estime que le prix d’Ethereum est à un niveau de maintien et doit se maintenir pour poursuivre sa tendance à la hausse.