Le prix d’Algorand envisage une reprise à 1 $ alors qu’ALGO approche du dernier niveau de support stable | Cryptomonnaie

Le prix d’Algorand teste la dernière zone de demande hebdomadaire, passant de 0,772 $ à 0,904 $ après le récent crash.

Un rebond sur ce niveau de support est susceptible de propulser ALGO de 44% à l’obstacle de 1,159 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,772 $ invalidera la thèse haussière d’ALGO.

Le prix d’Algorand a connu une phase de correction abrupte pendant la majeure partie des cinq derniers mois. Cette tendance à la baisse a poussé ALGO au dernier niveau de support stable. Par conséquent, un rebond de cette barrière est susceptible de déclencher une hausse exponentielle massive.

Le prix d’Algorand envisage une reprise

Le prix d’Algorand a chuté de 44 % au cours du mois dernier et perce actuellement la zone de demande de 0,772 $ à 0,904 $. Cette zone est vitale car c’est le dernier niveau de support capable d’absorber la pression de vente entrante.

Au-delà, les acheteurs ALGO sont inexistants. Par conséquent, il y a de fortes chances que les investisseurs marginalisés interviennent, déclenchant une tendance haussière. Le rebond qui en résulte pourrait pousser le prix d’Algorand de 44 % pour marquer la barrière de résistance immédiate à 1,15 $.

Graphique ALGO/USDT sur 1 jour

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient ce mouvement explosif pour le prix d’Algorand. Cet indice montre qu’environ 403 580 adresses ont acheté 901,4 millions de jetons ALGO à un prix moyen de 0,768 $ et est relativement plus fort que les obstacles.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix d’Algorand assiste à un rebond considérable de cette zone.

ALGO GIOM

La récente augmentation du nombre de nouvelles adresses rejoignant le réseau Algorand de 9 140 à 316 780 au cours du mois dernier renforce encore la thèse haussière du prix d’Algorand. Cette augmentation de 3 365 % indique que les investisseurs sont intéressés par ALGO au niveau de prix actuel et sont susceptibles d’investir.

AGLO nouvelles adresses

Alors que les facteurs techniques et les moteurs en chaîne laissent entrevoir des perspectives haussières, un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,772 $ invalidera la thèse haussière d’ALGO. Dans un tel cas, le prix d’Algorand revisitera le niveau de support quotidien à 0,675 $.