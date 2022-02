Le prix du Bitcoin pourrait continuer à baisser car les données en chaîne suggèrent que les traders BTC sont aux commandes | Cryptomonnaie

Bitcoin pourrait continuer à s’effondrer davantage, car les analyses en chaîne suggèrent que la principale crypto-monnaie se trouve dans un marché baissier soutenu.

Un quart des entités du réseau détenant du BTC est désormais en position négative.

Plus les investisseurs à long terme sont sous l’eau, plus Bitcoin pourrait chuter et plus de pièces seraient vendues.

Les données de la blockchain suggèrent que la principale crypto-monnaie pourrait se trouver dans un marché baissier soutenu, car plus de 4,7 millions de Bitcoins sont désormais détenus à une perte non réalisée. Plusieurs signaux baissiers indiquent que la crypto-monnaie phare pourrait continuer à baisser.

Un quart des investisseurs Bitcoin sont désormais sous l’eau

La société d’analyse de blockchain Glassnode a récemment noté qu’il y avait une diminution de l’intérêt et de la demande pour Bitcoin. Au cours du mois dernier, environ 219 000 portefeuilles BTC ont été vidés.

Selon Glassnode, le comportement de dépenses récent pourrait être dû au coût financier et à la douleur psychologique liés à la détention d’un investissement sous-marin. La proportion d’entités en chaîne dans les bénéfices varie entre 65,78 % et 76,70 % du réseau, ce qui signifie que plus d’un quart de toutes les entités du réseau sont dans une position négative.

Le rapport note en outre que la récente baisse du prix du Bitcoin peut être due à l’incertitude plus large du marché entourant les hausses imminentes des taux d’intérêt par la Réserve fédérale et le conflit en Ukraine.

Selon Glassnode, le prix du Bitcoin pourrait continuer à baisser car les investisseurs à plus long terme sont sous-marins sur leur position, plus le BTC tombera dans une perte non réalisée, et plus il est probable que les pièces détenues seront dépensées et vendues.

Cependant, la dynamique de l’offre du récent ralentissement semble relativement optimiste par rapport aux marchés baissiers précédents. Les investisseurs à long terme sont apparemment plus susceptibles de détenir leurs pièces et d’utiliser des dérivés pour couvrir les risques plutôt que de vendre leurs crypto-actifs.

Les tests de prix Bitcoin sont le dernier support crucial

Le prix du Bitcoin a formé un triangle symétrique sur le graphique journalier, suggérant que la principale crypto-monnaie pourrait continuer à se consolider.

La crypto-monnaie phare testera la ligne de défense critique à 36 930 $, où le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 % rencontre la limite inférieure du modèle technique directeur. Une pression de vente supplémentaire pourrait voir le prix du Bitcoin atteindre le plus bas du 22 janvier à 34 011 $.

Graphique journalier BTC/USDT

Cependant, si la pression d’achat augmente, le prix du Bitcoin pourrait viser la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à 40 501 $.