Un projet de loi visant à réglementer la cryptomonnaie au Brésil pour la première fois en tête du vote au Sénat | Cryptomonnaie

Le plus grand pays d’Amérique latine pourrait bientôt être le dernier à réglementer la cryptomonnaie, ce qui, espèrent les législateurs, augmentera ses utilisations à travers le pays.

Le Sénat brésilien est sur le point de voter sur un projet de loi qui ferait du pays le plus grand pays d’Amérique latine à réglementer la crypto-monnaie.

Le projet de loi sur la cryptomonnaie a été approuvé à l’unanimité par la commission des affaires économiques du Sénat le 22 février, augmentant potentiellement les chances qu’il passe un vote au Sénat. Une fois adopté par le Sénat et la chambre basse, il sera envoyé au président Jair Bolsonaro pour être promulgué.

La législation stipule qu’elle fournit des « lignes directrices pour la fourniture de services d’actifs virtuels ». Le sénateur brésilien Irajá Abreu a déclaré le 22 février qu’il espérait que le projet de loi réduirait divers crimes financiers commis avec la cryptomonnaie.

L’intention du projet est de freiner ou de restreindre les pratiques illégales, telles que le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et de nombreux autres crimes. Il y a un marché qui est licite, légal, qui est la grande majorité de ce marché, mais il y a des exceptions.

Le sénateur Abreu, qui a initialement proposé le projet de loi en 2019, a également déclaré à Bloomberg le 22 février que

Une fois ce règlement approuvé, la tendance est que la (crypto) sera de plus en plus adoptée dans le supermarché, dans le commerce, dans un concessionnaire automobile.

En préparation depuis près de trois ans maintenant, le projet de loi définit divers aspects de ce qui constitue un actif virtuel (AV), un courtier ou une bourse, et quelles branches du gouvernement fédéral auraient compétence en la matière.

Le projet de loi brésilien sur la cryptomonnaie devrait être voté par le Sénat.

Le projet de loi définit un actif virtuel comme une « représentation numérique de valeur qui peut être échangée ou transférée par des moyens électroniques et utilisée pour effectuer des paiements ou à des fins d’investissement ».

Selon le projet de loi, un courtier ou un échange crypto est une entité juridique qui permet la «participation aux services et provisions financiers» et effectue des échanges entre VA et monnaie fiduciaire, VA et autres VA, transfert de VA et garde de VA.

Si le projet de loi est adopté, il fera du Brésil le plus grand pays d’Amérique latine à réglementer la crypto-monnaie. La nation LATAM la plus connue pour avoir de telles réglementations est probablement El Salvador, dont le président Nayib Bukele a exprimé ses ambitions de rendre le pays indépendant de la dépendance au dollar américain grâce à l’utilisation de Bitcoin (BTC).

L’adoption de la cryptomonnaie peut présenter des avantages inattendus. Au Salvador, l’industrie du tourisme a connu une augmentation de 30 % depuis septembre dernier, date à laquelle le BTC a eu cours légal.