First Mover Asia : perspectives fragiles de GameFi ; Bitcoin, Ether pouce plus haut | Cryptomonnaie

Insights: GameFi fait face à un avenir précaire dans la région Asie-Pacifique en partie à cause de réglementations strictes.

Avis du technicien : BTC est à 43 % de son niveau record de près de 69 000 $, et la hausse semble limitée.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 38 133$ +2,5%

Éther (ETH) : 2 635 $ + 1,8 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Ethereum Classique ETC +3,6% Plate-forme de contrat intelligente EOS EOS +2,2% Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE +2,0% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur XRP XRP −0,1 % Monnaie Ordinateur Internet PCI −0,1 % L’informatique Filecoin FIL 0,0 % L’informatique

Le bitcoin a légèrement augmenté mardi mais se négociait toujours près de ses creux de janvier lorsque la plus grande crypto par capitalisation boursière a perdu environ 50% de sa valeur. Au moment de la publication, Bitcoin se négociait à environ 38 100 $, soit environ 2,5 % de plus que son prix il y a 24 heures.

Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, s’échangeait un peu plus de 2 600 $, en hausse de près de 2 % pour la même période. La plupart des autres cryptos majeurs étaient dans le vert. Les investisseurs ont continué de surveiller l’escalade des tensions à la frontière russo-ukrainienne. L’analyste principal du marché d’OANDA, Amériques, Edward Moya, a écrit dans un e-mail que le prix du bitcoin pourrait fluctuer considérablement dans un avenir proche.

« Les cryptos restent l’actif risqué ultime et l’escalade Russie-Ukraine maintiendra probablement la volatilité élevée avec des fluctuations à 20% dans les deux sens », a déclaré Moya, bien qu’il ait ajouté que les « tensions géopolitiques » et une position monétaire plus belliciste de la part de la centrale américaine la banque sont sur le point d’être intégrées dans le prix. »

« Cet hiver Crypto a été brutal, mais il pourrait se terminer une fois que nous aurons dépassé cette première hausse des taux de la Fed », a déclaré Moya.

Marchés

S&P 500 : 4 304 -1 %

DJIA : 33 596 -1,4 %

Nasdaq : 13 381 -1,2%

Or : 1 898 $ -0,04 %

Connaissances

En Asie, GameFi pourrait ne pas croître comme les investisseurs l’espèrent

Des milliards de dollars ont été déployés dans l’industrie GameFi. Mais est-ce que quelqu’un a vérifié auprès des régulateurs en Asie, le marché le plus dynamique et le plus important pour les jeux et la cryptomonnaie ?

S’ils le faisaient, ils verraient que de nombreux régulateurs sont hostiles à GameFi. Cela ne se reflète pas dans les lois adoptées récemment pour lutter contre la finance décentralisée (DeFi), mais plutôt dans celles qui existent déjà.

Comme CoinDesk l’a signalé plus tôt ce mois-ci, des pays comme la Corée du Sud et la Chine ont des lois sur la conversion des jetons de jeu en monnaie fiduciaire depuis près de 15 ans. La popularité d’un jeu appelé Sea Talk, qui disposait d’un marché d’échange liquide pour les jetons à gagner, a poussé le gouvernement à rédiger des lois traitant spécifiquement de la question.

L’article 28 de la loi coréenne sur la promotion de l’industrie du jeu — le jeu est une industrie sérieuse en Corée et possède son propre code de réglementation — interdit strictement les actes spéculatifs, les jeux de hasard et les cadeaux gratuits, tandis que l’article 32 interdit la conversion des jetons de jeu en espèces.

En Chine, il existe des lois similaires dans les livres. La popularité des pièces QQ de Tencent au milieu des années 2000, des jetons librement convertibles en yuan chinois, a poussé la Banque populaire de Chine à sévir contre l’industrie. Puis, en 2017, la PBoC a complètement interdit le trading de crypto.

Enfin, au Japon, les experts juridiques sont convaincus que GameFi dans son ensemble doit être considéré comme un jeu d’argent.

On pourrait penser que les investisseurs injectant des milliards de dollars dans le secteur feraient d’abord un peu de diligence raisonnable. Vous n’avez pas besoin de consultants de l’industrie pour vous dire que l’Asie est le marché du jeu le plus important au monde avec ses près d’un milliard de joueurs.

Après tout, des milliards sont investis pour capturer des milliards de joueurs, n’est-ce pas ?

Pas vraiment. GameFi ne concerne pas les joueurs – pour le moment. C’est une question de rendement.

Axie Infinity, avec sa longue piste d’argent VC, compte 106 000 utilisateurs actifs quotidiens, principalement de pays en développement comme les Philippines. En revanche, selon les données de Steam, certains des jeux les plus populaires de la plate-forme, comme Counter-Strike, comptent environ 500 000 utilisateurs actifs, culminant chaque semaine à environ un million d’utilisateurs actifs.

Effectuez une vérification rapide de votre santé mentale et pensez au nombre de vos amis joueurs qui jouent à un jeu blockchain en ce moment. Ne pas en parler, mais en jouer.

Combien de ces utilisateurs d’Axie Infinity sont réellement des joueurs ? Probablement très peu ; le jeu n’est pas connu pour son gameplay époustouflant – les critiques disent que tout ce qu’il consiste en un clic insensé. On dit que les autres jeux de blockchain ne sont pas beaucoup mieux.

À moins que ces jeux ne deviennent bons et ne commencent à attirer des joueurs, tout cela va bientôt s’effondrer.

Les joueurs d’Axie gagnent déjà moins que les employés de Jollibee, car l’économie du jeu souffre d’une inflation paralysante. Avec personne ne voulant réellement jouer le jeu et tout le monde voulant juste le rendement, les « banquiers centraux » d’Axie traversent une période difficile. Heureusement qu’il n’y a pas de mi-parcours.

C’est une vente difficile pour les sociétés de capital-risque qui surveillent la demande dans la région Asie-Pacifique. Ces jeux ne peuvent pas se généraliser sur les principaux marchés asiatiques, car les autorités séviraient en utilisant les lois qu’elles ont déjà en vigueur. Pourtant, même si les VC ne semblent pas enclins à ralentir de sitôt leur flux de transactions GameFi, il y aura un moment où ils commenceront à devenir nerveux.

Dommage que nous ne puissions pas revenir à l’époque plus simple de la culture de l’or de World of Warcraft, lorsque la Chine produisait de l’or numérique pour les joueurs occidentaux en « meulant » à travers des tâches monotones dans le jeu (saviez-vous que Steve Bannon dirigeait autrefois un monde du bureau de forex d’or de Warcraft ?). Tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau, mais World of Warcraft n’avait pas de jetons crypto sophistiqués qui sont la pomme dans les yeux de tous les VC.

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/la résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Les vendeurs de Bitcoin (BTC) ont été actifs au cours du week-end, ce qui a contribué à la dynamique négative. La crypto-monnaie semble être survendue sur les graphiques intrajournaliers, bien qu’un rebond des prix puisse être limité à une résistance de 40 000 $. Un soutien inférieur est estimé à environ 30 000 $, ce qui pourrait stabiliser la vente.

Le BTC a baissé d’environ 15% au cours de la semaine dernière.

La tendance baissière depuis novembre 2021 reste intacte, bien que dans une tendance haussière à long terme. Cela signifie que l’action des prix a tendance à augmenter de façon exponentielle après les creux du cycle. Pour l’instant, les indicateurs ne suggèrent pas que BTC soit à un creux de cycle.

Les prélèvements précédents suggèrent que la pression à la vente pourrait se poursuivre à court terme.

Actuellement, BTC est à 43 % de son niveau record de près de 69 000 $ atteint en novembre 2021, contre une baisse de 50 % au cours du premier semestre 2021 et une baisse de 70 % lors du crash de mars 2020. La baisse la plus extrême du pic au creux a été d’environ 80 % pendant le marché baissier de 2018.

Dans ce cycle, les acheteurs devront maintenir un support autour de la zone de support de 27 000 $ à 30 000 $ pour maintenir la tendance plus large.