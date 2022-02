Terra présente une opportunité d’achat avant que LUNA n’atteigne 70 $ | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA développe un piège à traders sur son graphique Point and Figure, indiquant qu’un retournement haussier pourrait bientôt se produire.

La cassure d’une fourchette de négociation étroite pourrait inverser les pertes antérieures.

Les risques baissiers subsistent mais sont probablement limités.

Le prix de LUNA a fonctionné admirablement au cours des deux dernières semaines, en particulier par rapport aux pertes subies récemment par le marché plus large de la crypto-monnaie. Terra est restée bloquée dans une fourchette pendant presque tout le mois de février jusqu’à présent, mais une cassure haussière pourrait être imminente.

Le prix LUNA positionné pour un nouveau test de 70 $, les traders cherchent à prendre le relais

L’action des prix de LUNA ces derniers temps a été extrêmement baissière. Depuis l’incident de Wormhole, les acheteurs ont été réticents à revenir sur Terra – mais cela pourrait changer très rapidement. En conséquence, LUNA pourrait probablement à nouveau diriger les altcoins et poursuivre la phase d’expansion haussière avant sa vente massive.

L’entrée longue hypothétique pour le prix LUNA est un ordre d’achat stop à 62 $, un stop loss à 53 $ et un objectif de profit à 92 $. Le commerce représente une récompense de 3,33: 1 pour la configuration du risque avec un objectif de profit implicite de plus de 50% après l’entrée. Cependant, plusieurs niveaux de prix empêcheront une seule montée vers la cible à 92 $.

LUNA/USDT $2.00/3-box Reversal Point and Figure Chart

La première zone de résistance des prix est la ligne de tendance actuelle du marché baissier, actuellement à 68 $. Si LUNA atteint 68 $, il se transformera en un marché haussier, mais il faut s’attendre à un recul si cela se produit. La deuxième et la plus probable zone de résistance est le bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A, non illustré) à 70 $. Là encore, la pression de vente devrait être importante.

L’entrée longue est basée sur un modèle de piège à traders dans l’analyse des points et des figures. Le modèle nécessite qu’un O tombe en dessous d’un double fond, la prochaine colonne d’inversion de X déclenchant une entrée haussière. Si cela est confirmé, une courte compression probable du prix de LUNA commencera. Mais des risques baissiers subsistent.

Si le prix de LUNA tombait à 6 $, cela compléterait un modèle descendant triple bas. Bien que cela ne soit pas indiqué, l’objectif de profit projeté sur ce scénario court théorique est proche de la zone de valeur de 32 $.