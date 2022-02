Decentraland prêt pour une évasion massive si les traders peuvent fermer MANA au-dessus de 2,85 $ | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland développe une configuration massive de cassure haussière.

Une puissante configuration d’inversion haussière pourrait piéger un grand nombre de vendeurs à découvert.

Des risques à la baisse existent et pourraient être considérables en cas d’échec de l’assistance.

Le prix décentralisé pourrait générer des surprises majeures dans tout l’espace des crypto-monnaies. Malgré six jours de pertes, il a maintenu son support dans le nuage Ichimoku et est maintenant prêt pour une forte cassure haussière.

Prix ​​décentralisé et positionné pour déclencher un piège à traders géant, propulsant MANA vers 4 $

L’action décentralisée sur les prix n’a pas été à l’abri de la pression de vente intense à laquelle sont confrontées presque toutes les crypto-monnaies. Du plus haut de 3,33 $ mercredi dernier au plus bas quotidien actuel de 2,38 $, MANA a perdu 30 % de sa valeur. Ainsi, pendant six jours consécutifs douloureux (pour les traders), MANA a chuté plus bas – cette tendance pourrait prendre fin aujourd’hui.

Malgré la pression de vente intense de la semaine dernière, le prix Decentraland n’a pas capitulé. En fait, au cours de la semaine dernière, le seuil requis pour que MANA commence une nouvelle entrée Ideal Bullish Ichimoku Breakout a considérablement baissé, passant de 3,50 $ mercredi dernier à 2,94 $ aujourd’hui, et mercredi, il chute encore plus à 2,84 $.

Le prix Decentraland a un niveau de résistance primaire devant lui, le retracement Fibonacci de 38,2 % à 2,58 $. Si les traders peuvent rallier MANA au-dessus de cela, le prochain arrêt est une clôture quotidienne à ou au-dessus de 2,85 $. Cependant, pour atteindre ce niveau de prix, les traders seront sévèrement testés en raison du Tenkan-Sen, du Kijun-Sen et du sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) formant la résistance finale avant d’éclater au-dessus du nuage.

MANA/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, le prix Decentraland est sur le point de se transformer en une autre cassure idéale baissière d’Ichimoku. Si les vendeurs terminent une clôture quotidienne à 2,25 $ ou moins, un retour dans la zone de valeur de 1,75 $ est presque certain.