MATIC rebondit gros alors que les traders de Polygon visent un retour à 1,70 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC est tombé en dessous du support crucial au cours du week-end, prolongeant les pertes jusqu’à lundi.

Les acheteurs sont intervenus lors d’une extension critique de Fibonacci, réduisant une partie du sentiment baissier.

Les oscillateurs soutiennent un retour à une action haussière sur les prix.

Le prix MATIC a développé une forte réponse d’achat à l’approche de l’expansion de Fibonacci à 100% près de 1,40 $. Cependant, la chute sous la zone de support à 1,48 $ était un événement très baissier et pourrait être un précurseur de mouvements qui ramèneraient Polygon dans la zone de 1,20 $.

Le prix MATIC approche des plus bas de 2022 ; les traders doivent faire preuve de conviction pour éviter de nouvelles pressions de vente

Le prix MATIC est actuellement dans les états les plus faibles depuis la première cassure sous le nuage Ichimoku le 20 janvier 2022. La baisse sous la zone de support mise en évidence est soit un piège à traders géant, soit une cassure baissière confirmée. Les traders ont poussé MATIC près du bas de cette zone de support pour tester la cassure, maintenant en tant que résistance.

Si le niveau de résistance se maintient, le prix MATIC fait face à une nouvelle baisse à 1,40 $. Cependant, 1,40 $ est une zone de support très puissante. Il contient l’expansion de Fibonacci à 100 %, le retracement de Fibonacci à 78,6 % et le sommet du nuage hebdomadaire d’Ichimoku (Senkou Span B hebdomadaire). Par conséquent, le fait de ne pas conserver la zone de valeur de 1,40 $ pourrait déclencher une vente massive vers 1,20 $.

MATIC/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Pour que les haussiers invalident toute perspective baissière à court terme, ils doivent finalement ramener le prix MATIC au-dessus du nuage Ichimoku. La route pour accomplir cette tâche, cependant, est immense. Les acheteurs devraient rallier Polygon à plus de 50% pour clôturer à 2,13 $ ou plus pour démarrer et confirmer le début d’une nouvelle tendance haussière. Au cours des six prochaines semaines, une action latérale des prix est très probable jusqu’à ce que le sommet du nuage Ichimoku sur le graphique journalier tombe à environ 1,70 $.