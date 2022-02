Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les marchés de la cryptomonnaie testent de nouveaux plus bas avant de monter plus haut | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin teste la zone de congestion antérieure comme support.

Le prix d’Ethereum continue de descendre en dessous de 3 000 $, menaçant d’atteindre les plus bas de 2022.

Le nez XRP plonge de plus de 10% avant de rebondir sur son niveau de support Ichimoku final.

Le prix du Bitcoin est tombé en dessous du nuage Ichimoku au cours du week-end et a étendu ses pertes à moins de 40 000 $ pour la première fois depuis début février. De même, le prix d’Ethereum est tombé en dessous des niveaux de support clés d’Ichimoku au cours du week-end avant d’atteindre une zone de support critique pour clôturer la session de lundi. Enfin, les traders XRP tentent de prendre le contrôle des traders et de passer en dessous de la zone de valeur de 0,70 $.

Le prix du bitcoin atteint un creux, retour probable à 40 000 $

Le prix du Bitcoin a subi une pression baissière importante. Les marchés à risque du monde entier continuent de subir des pressions en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Depuis mardi dernier (15 février 2022), Bitcoin est passé d’un sommet de 44 760 $ à un creux de 36 400 $, soit une baisse de près de 20 % en une semaine. Que les nouvelles ou le comportement d’analyse technique standard soient à blâmer, BTC est néanmoins revenu pour tester un ancien niveau de résistance comme support – jusqu’à présent, il a tenu.

Les traders sont susceptibles de prendre le relais et de repousser le prix du Bitcoin à l’intérieur du nuage Ichimoku pour tester le retracement de Fibonacci de 61,8 % à 41 160 $ ​​comme résistance. En fin de compte, les traders devront renvoyer Bitcoin au-dessus du nuage Ichimoku (Senkou Span B) pour ramener BTC sur un marché haussier complet. Une clôture quotidienne au-dessus de 42 685 $ positionnerait Bitcoin dans une cassure haussière idéale d’Ichimoku, conduisant à des mouvements au-delà de 50 000 $ et dans les zones de valeur de 60 000 $.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

Cependant, les risques à la baisse sont importants. Si les traders poussent le prix du Bitcoin à une clôture en dessous de 36 500 $, alors les nouveaux plus bas de 2022 et même un nouveau test des plus bas de 2021 à 28 500 $ sont presque une certitude.

Le prix d’Ethereum atteint un fort support de Fibonacci près de 2 500 $

Le prix Ethereum a subi la même pression de vente subie par Bitcoin et le marché plus large de la crypto-monnaie. Comme Bitcoin, Ethereum a perdu plus de 20% depuis mardi dernier – mais il existe des preuves de soutien et un nouveau fond en développement.

La chose la plus importante à accomplir pour les haussiers est de conjurer tout nouvel élan baissier. Cela peut être fait en poussant le prix Ethereum à une clôture au-dessus du bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A). Cependant, cela peut être une tâche compliquée à réaliser.

Une clôture à 2,925 $ ou au-dessus renverrait le prix Ethereum dans le nuage Ichimoku, mais pour ce faire, les acheteurs doivent briser quatre niveaux de résistance, tous compris entre 2 800 $ et 2 900 $ : le Kijun-Sen, le Tenkan-Sen, le Senkou Span A et le 50. % Retracement de Fibonacci à 2 900 $.

À partir de là, l’objectif est de clôturer au-dessus du point de contrôle du volume 2022 et du sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 3 150 $ ou plus. Dans ce scénario, le prix d’Ethereum achèverait une cassure haussière idéale d’Ichimoku et déclencherait l’entrée nécessaire pour retester 4 000 $.

Graphique quotidien ETH/USD Ichimoku Kinko Hyo

Les traders ont un chemin plus facile pour placer le prix d’Ethereum dans un territoire de vente important. Une clôture sous les corps des chandeliers, à 2 400 $ ou moins, pourrait déclencher une vente qui pourrait faire baisser l’ETH à 1 800 $.

La pression de vente sur les prix du XRP se poursuit, mais les traders se défendent

Le prix du XRP a subi une pression de vente intense lundi. La baisse de 11% a été la plus importante subie par une crypto-monnaie majeure, mais XRP a maintenu une structure de support là où Ethereum et Bitcoin ne l’ont pas fait.

L’action des prix de lundi a vu le XRP plonger en dessous de trois niveaux de support Ichimoku cruciaux : le Tenkan-Sen, le Kijun-Sen et le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B). La plus importante de ces baisses a été le passage en dessous du niveau le plus fort du système Ichimoku, Senkou Span B. Les traders ont maintenu le prix du XRP au-dessus de Senkou Span A malgré la forte pression de vente.

Avec le prix XRP à l’intérieur du nuage Ichimoku, l’indécision est désormais le nom du jeu. Bien qu’il puisse sembler que les traders aient un chemin plus facile pour prendre le contrôle en raison de la proximité du XRP avec le bas du Cloud, leur chemin est beaucoup plus difficile. Jusqu’à ce que le Chikou Span se ferme sous les corps des chandeliers, le XRP reste dans un support significatif. Les traders devraient pousser le prix du XRP sous les zones de 0,70 $ et 0,60 $ pour prendre le contrôle.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USDT

D’autre part, les Bulls n’ont qu’à ramener le prix du XRP à une clôture égale ou supérieure à 0,79 $ pour lancer une nouvelle course haussière.