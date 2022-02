La Bourse de Thaïlande révèle son intention de lancer une bourse d’actifs numériques en 2022 | Cryptomonnaie

La Bourse de Thaïlande devrait lancer une bourse d’ici la fin de l’année sans implication directe avec les crypto-monnaies.

L’échange pourrait ajouter des jetons d’utilité et d’investissement en raison de la forte demande pour les mêmes sur les marchés locaux et internationaux.

Les entreprises pourraient utiliser des jetons d’investissement et de services publics pour lever des fonds via la Bourse de Thaïlande.

La Bourse de Thaïlande (SET) a révélé son intention de lancer une bourse d’actifs numériques dans une interview avec Bloomberg. L’échange pourrait offrir des jetons sans implication directe avec les crypto-monnaies.

SET est optimiste sur les jetons d’utilité et d’investissement en 2022

La Bourse de Thaïlande (SET) a dévoilé son intention de lancer une bourse d’actifs numériques avant la fin de 2022. Le président Pakorn Peetathawatchai de SET a révélé la nouvelle dans une interview avec Bloomberg.

Le plan de SET est d’offrir aux investisseurs une exposition aux jetons d’investissement et de services publics via son échange numérique en 2022. L’échange d’actifs numériques ne serait pas directement lié aux crypto-monnaies, et la plate-forme de SET aurait des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC)

Le président de la bourse note que les investisseurs ont exprimé une demande d’actifs numériques, de jetons d’utilité et d’investissement. La demande des investisseurs thaïlandais et internationaux a motivé SET à lancer un échange de crypto-monnaie.

Peetathawatchai aurait déclaré :

Ce serait notre façon de faire des affaires sur cet actif numérique et traditionnel, en nous connectant au marché de la crypto-monnaie.

SET tient à lancer l’échange au cours du second semestre 2022, et l’échange a noté que les crypto-monnaies ne répondent pas aux qualifications de ses produits. L’échange reconnaît la probabilité que les crypto-monnaies facilitent le blanchiment d’argent tout en nuisant à l’image de la bourse en tant qu’échange de confiance.

La Thaïlande a récemment supprimé son impôt sur les gains en capital de 15 % en raison de la réaction du public. Les partisans estiment que les nouvelles du lancement de l’échange de crypto-monnaie et du retrait des impôts sur les gains en capital sont optimistes pour l’adoption d’actifs numériques en Thaïlande.