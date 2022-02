Les investisseurs de Cosmos sauvent la mise alors que les marchés naviguent à travers un champ de mines géopolitique | Cryptomonnaie

L’action des prix Cosmos se situe en dessous de l’importante ligne verte de tendance ascendante qui fait référence à la tendance haussière.

Le prix ATOM a réduit les pertes au moment de la rédaction et pourrait voir l’échelle pencher vers les bénéfices pour aujourd’hui.

Attendez-vous à de nouvelles pertes vers 27,63 $ et à une cassure au-dessus de la ligne de tendance verte si la reprise actuelle se poursuit.

L’action des prix de Cosmos (ATOM) a vu un rejet brutal à un niveau à court terme marqué à 27,63 $. Avec ce rejet, ATOM a perdu 15% de sa valeur mais réduit déjà ses pertes alors que les marchés se tournent vers le risque, les investisseurs analysant la situation dans le Donbass ukrainien comme n’étant pas aussi précaire qu’on le pensait auparavant. Attendez-vous à voir revenir au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte, ce qui en fait une fausse cassure, puis un retour à ou au-dessus de 27,63 $, effaçant la perte complète de lundi.

Le prix ATOM fait preuve de résilience et pourrait compenser la perte complète de lundi

L’action des prix de Cosmos a perdu environ 15 % de sa valeur dans la tourmente du marché à partir de lundi après que Poutine a signé des décrets reconnaissant deux régions comme indépendantes et créant une incitation à entrer dans la région avec la force militaire en vertu d’une déclaration humanitaire. Mais pour l’instant, il n’y a pas eu de forte augmentation des mouvements militaires ni d’escalade significative de la violence dans la région. Cela, combiné au fait que Poutine a répété à plusieurs reprises qu’il voulait continuer à parler, a conduit les investisseurs à regarder au-delà de l’impact à court terme et à croire que cette situation sera résolue de manière relativement pacifique.

ATOM est donc un vol aux niveaux actuels et ne devrait que voir plus d’investisseurs sauter sur l’action des prix, créant une fausse cassure et voyant ATOM réintégrer l’espace au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte. Ce serait un piège à traders parfait, et voir l’indice de force relative s’éloigner de la zone de survente vers des niveaux plus modérés autour de 50. Il y a donc beaucoup de place pour que les haussiers puissent naviguer dans l’action des prix dans ATOM jusqu’à 27,63 $, où le sell-off commencé lundi.

Graphique quotidien ATOM/USD

Techniquement, la ligne verte de tendance ascendante pourrait créer une résistance avec un rejet ferme. L’action des prix Cosmos s’effondrerait alors alors que les traders prendraient le contrôle de l’action des prix et pousseraient l’action des prix vers l’intermédiaire de 22,00 $ avant d’opter pour cette réduction finale vers 20,07 $ – le plus bas de décembre 2021 et le niveau de support mensuel S1 juste au-dessus de 20,50 $. Cette double barrière devrait attraper les couteaux qui tombent et empêcher ATOM de chuter vers 16,42 $.