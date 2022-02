La valeur du litecoin perd encore 6% à 10% avant de réaliser des gains de 20% alors que les investisseurs regardent au-delà des événements actuels | Cryptomonnaie

L’action du prix du litecoin glisse en dessous de 104,17 $ et entre dans la zone dangereuse de plonger en dessous de 100 $.

Cependant, le prix LTC voit des traders arriver et tente de maintenir de nouvelles pertes alors que les pourparlers en Ukraine se poursuivent.

Attendez-vous à une nouvelle baisse lorsque les gros titres se détériorent davantage avant de rebondir à 120 $.

L’action sur les prix du Litecoin (LTC) a dépassé le niveau de soutien important de 104,17 $ qui a été essentiel pour empêcher l’action sur les prix LTC de faire de nouveaux creux. La pause pourrait cependant être temporaire, car les investisseurs voient d’un bon œil les remarques selon lesquelles la Russie continuera à fournir du pétrole et du gaz et que les séparatistes russes en Ukraine ont déclaré qu’ils n’avaient besoin d’aucune aide militaire de la Russie. Avec de nombreuses pertes compensées, l’échelle semble basculer vers le profit si l’action des prix LTC peut maintenir la reprise. Attendez-vous soit à un rebond de 97 $ ou 94 $ – soit à une remontée soudaine à 120,00 $.

Les haussiers des LTC pourraient réduire les gains sur ces marchés turbulents

L’action des prix du litecoin a connu une forte baisse lundi et a glissé en dessous de 103,39 $, plaçant l’action des prix dans la zone de danger et risquant de glisser en dessous de 100 $. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas encore produit, car les investisseurs se sont précipités pour acheter la baisse de LTC. Avec ce mouvement, les baissiers commencent à enregistrer des gains et à sortir alors que des étincelles positives émergent sur les marchés.

Des rapports positifs, tels que le fait que l’approvisionnement en gaz de la Russie continue d’affluer et que les pourparlers sont toujours en cours, suggèrent que cela ne doit pas dégénérer en une guerre à grande échelle. Sur cet espoir, les marchés font un revirement, et Litecoin est de retour près de 104 $, prêt à remonter au-dessus de ce niveau de 104,17 $ et à voir une nouvelle hausse intrajournalière. Attendez-vous à voir un rallye même si les marchés boursiers se rapprochent des chiffres verts – dans un tel scénario, le prix des LTC pourrait atteindre 120 $ d’ici aujourd’hui.

Graphique journalier LTC/USD

L’optimisme du marché pourrait toutefois être de courte durée si Poutine signait un décret autorisant les troupes russes à prendre le contrôle de la région, par exemple, ce qui déclencherait davantage de représailles de la part de l’Occident. Cela entraînerait une forte chute vers les plus bas intrajournaliers et même une cassure vers 94,43 $ après avoir atteint le plus bas de l’année à 97,18 $. Si la situation se détériorait davantage, attendez-vous à voir 65,08 dollars en forte baisse alors que la violence s’intensifie et que les troupes de l’armée s’engagent dans la bataille.