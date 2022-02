Crypto.com Coin devrait perdre 30% de sa valeur marchande cette semaine si la situation géopolitique continue de s’aggraver | Cryptomonnaie

Poutine a appelé deux régions du Donbass ukrainien indépendantes et a fait semblant d’adopter une réponse humanitaire alors que les chars arrivaient.

Les marchés mondiaux sont en retrait avec une réduction du risque des manuels scolaires dans tous les domaines.

L’abattage de crypto-monnaie place CRO pour sa semaine la moins performante de son existence.

Crypto.com Coin (CRO) saigne rapidement car un troisième jour consécutif de pertes totalise déjà 15% des pertes pour cette semaine, y compris dimanche dernier. Un seul thème est à l’avant-plan, et c’est l’escalade en Ukraine au cours des 36 dernières heures. Suite à certaines décisions vitales prises par Poutine hier, les marchés passent en mode aversion au risque alors que le spectre d’une guerre à grande échelle se profile avec de plus en plus de gros titres faisant les gros titres toutes les heures, parlant de sanctions et de représailles de la part de plusieurs pays occidentaux.

A côté du Donbass, le CRO devient une zone de guerre avec des pertes croissantes

Crypto.com Coin connaît sa pire semaine jusqu’à présent, avec déjà 15% de pertes sur la feuille de performance depuis dimanche. La douleur n’est pas encore terminée car la situation en Ukraine se détériore d’heure en heure. Les baissiers ont utilisé l’entrée à 0,4384 $ – un niveau pivot historique – pour rejeter les haussiers essayant de maintenir l’action des prix au-dessus. La courte mèche de la bougie du 19 février sur le graphique journalier en est la preuve. La grande bougie rouge épaisse du lendemain montre que la réponse baissière était tout simplement trop importante pour résister.

Le prix du CRO pourrait perdre encore 20 % car les traders voudront trouver le plus bas de cette année, qui est d’environ 0,3291 $ – pas loin de 0,3100 $, qui est le plus bas de novembre de l’année dernière. Attendez-vous donc à une cassure particulière vers 0,31 $ une fois que le creux du 22 janvier cédera la place à une pression baissière. Si cela devait se transformer en une guerre à grande échelle avec des bottes sur le terrain des deux côtés, attendez-vous à une nouvelle baisse avec une cassure en dessous de 0,3100 $ vers 0,25 $, qui était le plus bas d’ouverture de l’introduction en bourse le 03 novembre.

Graphique journalier CRO/USD

Bien que la position de Poutine ait été dure lors de la réunion télévisée d’hier, il a tout de même laissé la porte ouverte aux pourparlers. Cela signifie que tout appel téléphonique avec un chef d’État pourrait signaler de bonnes nouvelles et voir un revirement massif des marchés où les CRO regagneraient rapidement tout le terrain perdu des trois derniers jours. Dans un tel scénario, le prix du CRO pourrait atteindre 0,4243 $ ou même 0,4384 $. Même un pop au-dessus de la moyenne mobile simple de 55 jours ne serait pas impensable, en cas de cessez-le-feu ou d’un nouvel accord de paix – ce qui pourrait être le catalyseur de soulagement que les marchés attendaient.