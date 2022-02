Solana continue de chuter alors que les traders prennent le relais et poussent SOL à 75 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Solana continue de faire face à une faiblesse importante et à une pression de vente.

SOL peut ne pas être en mesure de conserver la zone de valeur de 80 $.

Une action extrêmement baissière sur les prix pourrait déclencher un mouvement de capitulation.

Le prix de Solana fait face à une des pressions de vente et à un sentiment baissier les plus intenses depuis plus d’un an. Les inconnues concernant l’agression russe contre l’Ukraine ont provoqué une volatilité importante sur tous les marchés financiers.

Le prix de Solana atteint de nouveaux plus bas en cinq mois alors que SOL cherche des preuves de soutien

Le prix de Solana a réalisé la clôture quotidienne la plus basse en cinq mois, dépassant les creux constatés fin août 2021. La pression de vente et la clôture quotidienne de lundi se sont terminées juste au-dessus du retracement Fibonacci de 161,8 % à 82,25 $.

Du point de vue du profil de volume, le profil de volume 2022 est à son plus bas annuel, indiquant la découverte des prix et une fourchette largement ouverte pour continuer vers le sud. Cependant, le profil de volume étendu de 2021 montre qu’un nœud de volume élevé se produit au niveau de prix psychologiquement important de 75 $. C’est probablement là que les baissiers feront baisser le prix de Solana.

Historiquement, lorsque les marchés à risque sont confrontés à ce type d’événements géopolitiques, la réaction initiale est volatile, violente et baissière. Les actions, certaines matières premières, les contrats à terme et les crypto-monnaies sont tous dans le même bateau baissier. Mais lorsque l’incertitude disparaît et qu’un statu quo se développe, le retour à l’équilibre et aux valeurs initiales est souvent rapide et immédiat.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le prix de Solana n’a pas beaucoup à faire d’un point de vue haussier pour commencer un nouveau voyage plus haut. Le premier objectif que les traders doivent accomplir est une clôture quotidienne au-dessus du cluster de résistance le plus proche dans la zone de valeur de 93 $ où résident actuellement le retracement de Fibonacci à 50 % et le Tenkan-Sen quotidien.