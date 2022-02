Le prix de SafeMoon plonge en réponse au recours collectif contre Jake Paul, Nick Carter et Soulja Boy | Cryptomonnaie

Un recours collectif a été déposé contre SafeMoon et ses promoteurs, alléguant des déclarations fausses et trompeuses faites aux investisseurs.

Le procès allègue que les mentions de célébrités ont gonflé la demande du marché et fait grimper les prix de SafeMoon avant que les investisseurs ne les abandonnent.

Les analystes pensent que la tendance baissière de SafeMoon n’est pas encore terminée et prédisent plus de douleur pour les traders.

Le projet SafeMoon et ses promoteurs ont fait l’objet d’un recours collectif critiquant une prétendue stratégie de pompage et de vidage par les promoteurs. Le prix de SafeMoon a enregistré des pertes de 22 % au cours de la semaine dernière, et les analystes prédisent que la tendance à la baisse se poursuivra.

Le prix SafeMoon subit un bain de sang, les traders pourraient souffrir davantage

Un recours collectif a été déposé contre SafeMoon le 17 février 2022. Suite au procès, le prix de SafeMoon a subi une chute massive, affichant des gains de 22,7 % au cours de la semaine dernière. L’affaire allègue des promoteurs de commerçants trompeurs et vendant des jetons SafeMoon à des investisseurs sans méfiance dans le cadre d’un système de «pompage et vidage».

La poursuite allègue que les promoteurs de SafeMoon ont utilisé des mentions de célébrités pour gonfler le prix de l’actif sous-jacent. Une fois que le prix de SafeMoon a été gonflé en réponse à l’approbation d’une célébrité, les promoteurs ont vendu leurs avoirs à des investisseurs sans méfiance, les induisant en erreur dans le processus.

John Karony, PDG de SafeMoon, Jack Haines-Davies, COO, Ryan Arriaga, responsable mondial des produits, et Shaun Witriol, Henry Wyatt de l’équipe sont les accusés dans le procès.

Les célébrités impliquées dans le processus de litige sont YouTuber Jake Paul, Ben Phillips et le rappeur Soulja Boy.

Les partisans estiment que le procès est l’un des principaux facteurs influençant négativement le prix de SafeMoon. Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix de SafeMoon et ont noté qu’elle avait stoppé la cassure haussière. Les analystes ont identifié un décolleté cassé dans le modèle Head & Shoulders après l’échec du support. Le prix SafeMoon retombe à un creux de 0,0014 $.

Les analystes ont prédit une tendance agitée du prix de SafeMoon et plafonné le mouvement à la baisse à 0,0009 $.