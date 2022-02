Les mesures en chaîne laissent entrevoir des perspectives baissières pour Bitcoin | Cryptomonnaie

Le fournisseur d’analyse de blockchain Glassnode a décrit un scénario baissier pour Bitcoin, car les mesures en chaîne suggèrent qu’une pression de vente accrue est imminente.

Dans son rapport d’analyse hebdomadaire du 21 février, la société de mesure en chaîne Glassnode a déclaré que les traders Bitcoin « font face à un certain nombre de vents contraires », se référant à des données de réseau de plus en plus baissières.

Les chercheurs ont souligné la faiblesse générale des marchés traditionnels ainsi que des problèmes géopolitiques plus larges comme raison du sentiment actuel de risque pour les actifs crypto.

« La faiblesse du Bitcoin et des marchés traditionnels reflète le risque persistant et l’incertitude associés aux hausses de taux de la Fed attendues en mars, aux craintes de conflit en Ukraine, ainsi qu’aux troubles civils croissants au Canada et ailleurs. »

Il a ajouté qu’à mesure que la tendance baissière s’approfondit, « on peut également s’attendre à ce que la probabilité d’un marché baissier plus soutenu augmente ». Bitcoin se négocie actuellement en baisse de 47% par rapport à son sommet historique de novembre et a connu une tendance à la baisse au cours des 15 dernières semaines.

Un manque d’activité en chaîne est l’un des signaux distincts d’un marché Bitcoin baissier. Le nombre d’adresses ou d’entités actives se situe actuellement à la limite inférieure du canal du marché baissier qui décrit l’activité en chaîne pendant les périodes de marché latéral ou baissier, suggérant une diminution de la demande et de l’intérêt.

Entités actives sur la chaîne : Glassnode

Glassnode a rapporté qu’environ 219 000 adresses ont été vidées au cours du mois dernier, ce qui suggère que cela pourrait être le début d’une période de sorties d’utilisateurs du réseau.

Il a calculé un prix réalisé par le détenteur à court terme sur la base du coût global qui s’élevait à 47 200 $, ce qui signifie que la perte moyenne aux prix actuels est d’environ 22 % pour ceux qui détiennent encore l’actif.

« Plus longtemps les investisseurs sont sous l’eau sur leur position, et plus ils tombent dans une perte non réalisée, plus il est probable que ces pièces détenues seront dépensées et vendues. »

Il y a eu plusieurs autres mesures de positions à long et à court terme sur la chaîne aboutissant à la conclusion qu’il y a un total de 4,7 millions de BTC actuellement sous l’eau. Plus de la moitié de celui-ci, soit 54,5%, est détenu par des détenteurs à court terme (moins de 155 jours), « qui sont statistiquement plus susceptibles de le dépenser », a-t-il ajouté.

Crypto Twitter a également été inondé de sentiments baissiers au cours des derniers jours et le Bitcoin Fear and Greed Index enregistre actuellement un 20 – «peur extrême».

Au moment de la rédaction de cet article, les prix du BTC avaient chuté de 6 % au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 36 738 $ selon CoinGecko. Le prix du bitcoin est désormais très proche de son niveau le plus bas de 2022, qui était d’un peu plus de 35 000 dollars le 23 janvier.

Du côté positif, le 19 février, Cointelegraph a signalé que l’offre inactive de Bitcoin approchait des niveaux records avec plus de 60% de BTC restant non dépensés pendant au moins un an. Le co-fondateur de 3AC, Zhu Su, a déclaré que de nombreuses personnes qui ont acheté BTC en 2017 et 2018 sont toujours en train de s’attarder, ajoutant que « pour l’anecdote, beaucoup de ces personnes restent humbles cette fois et achètent chaque mois, quoi qu’il se passe d’autre ».