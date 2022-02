Le volume des transactions quotidiennes de Cardano augmente mais les prix de l’ADA s’effondrent | Cryptomonnaie

La blockchain de Charles Hoskinson est redevenue l’un des réseaux les plus actifs en termes de volume de transactions à l’approche de celui de Bitcoin, mais rien de tout cela n’a aidé le prix de l’ADA.

La blockchain Cardano a connu une explosion de l’activité en chaîne et ne suit plus que Bitcoin dans le volume de transactions actuel sur 24 heures, dépassant Ethereum dans le processus selon Messari.

Cardano (ADA) a actuellement 17,04 milliards de dollars en volume de transactions sur 24 heures, selon les données de la société d’analyse en chaîne Messari. Avec Bitcoin (BTC) à 18,85 milliards de dollars et Ethereum (ETH) à 5,25 milliards de dollars selon Messari, Cardano occupe la deuxième place dans cette catégorie et se rapproche de la première position pour cette métrique.

Dans l’ensemble, ce mois-ci a vu une activité considérable sur Cardano. Le 14 février, le volume des transactions sur 24 heures a dépassé 35 milliards de dollars et le 19 février, il a atteint 31 milliards de dollars. Cependant, il est encore loin du sommet historique de 138 milliards de dollars du volume établi le 3 septembre de l’année dernière.

Volume de transmission quotidien ADA du 24 janvier au 22 février – Messari.

Le volume des transactions sur Cardano a augmenté ces dernières semaines en grande partie grâce au lancement de l’échange décentralisé SundaeSwap (DEX). Le battage médiatique autour de ce lancement a provoqué des jours de congestion sur la blockchain à cause de l’énorme afflux de transactions.

Indépendamment de l’effet SundaeSwap sur le réseau, le nombre total de transactions sur Cardano a augmenté de 480 %, passant de 5,5 millions le 30 mars de l’année dernière à près de 32 millions le 20 février, selon Cardano Blockchain Insights de Google.

Les conditions étaient réunies pour que Cardano monte dans les rangs, car Bitcoin et Ethereum ont vu l’activité du réseau décliner ces derniers temps. Le volume de Bitcoin sur 24 heures est en baisse de 84 % par rapport au pic de 116 milliards de dollars sur 3 mois le 25 novembre. Le volume d’Ethereum est en baisse depuis le 4 décembre, date à laquelle le volume a atteint un pic de 21,29 milliards de dollars sur 3 mois. Il était en baisse de 82 % pour atteindre un creux de 3 mois de 3,99 milliards de dollars le 19 février.

Volume de transmission quotidien ETH du 25 novembre au 22 février – Messari

Malgré des volumes de transactions à la traîne, Messari montre qu’Ethereum domine toujours Cardano dans plusieurs autres mesures clés d’utilisation du réseau. Ethereum revendique 76 millions d’adresses contre les 3,4 millions d’adresses de Cardano par exemple.

Cardano a été répertorié par le bureau d’investissement mondial de gestion de patrimoine de Morgan Stanley comme l’une des quatre chaînes de blocs « Ethereum killer » qui pourraient usurper la supériorité des contrats intelligents d’Ethereum en raison de leurs coûts inférieurs et de leurs vitesses plus rapides. Les autres dans le rapport comprenaient Solana, Polkadot et Tezos.

Les mesures positives en chaîne n’ont pas aidé les prix ADA qui ont chuté de 13% au cours des dernières 24 heures selon CoinGecko. ADA se négocie actuellement à 0,833 $, en baisse de 73 % par rapport à son sommet historique de 3,09 $ le 2 septembre 2021.